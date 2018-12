Sindicatele solicita respingerea proiectului Legii pensiilor: Incalca prevederile constitutionale

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al CNS Cartel ALFA si Federatia Solidaritatea Sanitara din Romania solicita membrilor Camerei Deputatilor sa respinga proiectul legii pensiilor adoptat in Comisia de munca, precizand ca incalca prevederile constitutionale si principiul egalitatii in drepturi.

- Fostul ministru al Muncii Olguta Vasilescu, a declarat, marti, dupa adoptarea in Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a raportului la proiectul legii pensiilor, ca aceasta lege este buna, aplicabila si elimina inechitati, potrivit Agerpres. "Legea pensiilor este foarte importanta, s-au…

- "Aceasta lege, asa cum probabil va fi votata maine (miercuri - n.r.) in Parlament, ii pune pe parlamentarii romani intr-o situatie extrem de delicata, ma refer atat la cei din zona Puterii, cat si la cei din Opozitie, pentru ca acest proiect de lege are, pe de o parte, elemente bune pentru cei care…

- Eleonora-Carmen HARAU, senator PNL: „Ieri a inceput dezbaterea Legii pensiilor in Comisia de munca din Camera Deputaților, camera decizionala. Au venit sindicatele. Nu sunt de acord cu ea, o vor imbunatațita in sensul amendamentelor liberale pentru care m-am batut in comisia din Senat…

- Prima lege care ar putea contracara defrișarea masiva a padurilor a trecut de comisia de specialitate a Camerei Deputaților. Proiectul de lege permite inființarea perdelelor forestiere de protecție, masura eficienta in cazul inundațiilor sau alunecarilor de teren. Totuși, pentru ca legea sa intre in…

- Marirea salariului minim pe economie in mod diferentiat nu este posibila pentru ca incalca principiul statutar din Codul muncii care spune ca la munca egala plata egala, a spus, luni, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu.

- "In Romania, exista mai multe genuri de abordare. Accentul pana in prezent la noi s-a pus pe latura represiva a statului, pe functia represiva a statului si a legislatiei. Eu cred ca intr-o tara moderna, fara ca aceasta latura sa fie cu totul desconsiderata, este nevoie de a pune accent mai mult…