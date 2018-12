Stiri pe aceeasi tema

- Fara sa fi adoptat deocamdata un demers unitar, cele sapte sindicate vor sa expuna 'gravitatea situatiei' si cer ca o strategie de ordine publica sa fie adoptata in cazul unei noi mobilizari, au explicat secretarii generali ai sindicatelor. 'Vrem sa clarificam lucrurile cu privire la strategia…

- Un numar de 57 de persoane, intre care 48 de politisti, au fost ranite sambata la Toulouse, unde au avut loc timp de mai multe ore confruntari intre grupuri de protestatari si fortele de ordine, a anuntat duminica prefectura intr-un comunicat, relateaza AFP. Dintre cei 48 de politisti…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a deplasat duminica dimineata in zona Arcului de Triumf din Paris, situat in extremitatea vestica a bulevardului Champs-Elysees, scena unor violente iesite din comun sambata in timpul manifestatiei asa-numitelor "Veste galbene", relateaza AFP. Seful statului, care…

- Politistii francezi au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care isi manifesta dezacordul fata de scumpirea carburantilor, in a doua saptamana de manifestatii, relateaza Le Figaro.

- "Vestele galbene", au iesit din nou, astazi, la Paris, au dat foc unor baricade pe Champs-Elysees, nu departe de Arcul de Triumf. Iar o explozie s-a auzit pe celebrul bulevard. Pe imaginile transmise de presa se vede o coloana de fum negru care se ridica spre cer. Politistii francezi au folosit gaze…

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…

- Peste 200.000 de oameni au ieșit in strada, la Paris, cerand demisia președintelui Macron. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene. S-au facut și zeci de arestari. Situatia era tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze…