Sindicatele feroviarilor suspendă protestele Sindicatele feroviarilor au decis suspendarea protestelor care urmau sa fie organizate in perioada urmatoare in urma unei intalniri cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si cu sefii celor trei companii feroviare de stat. "In urma intalnirii din data de 17 septembrie 2019 a presedintilor federatiilor sindicale feroviare cu ministrul Transporturilor si directorii generali ai celor trei companii feroviare de stat, s-a hotarat sa se organizeze mai multe intalniri cu factorii decidenti din Romania, pe problemele sistemului feroviar. Vor avea loc intalniri cu ministrul Finantelor, cu premierul Romaniei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

