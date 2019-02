Sindicatele din sanatate solicita introducerea indemnizatiei de hrana in salariul de baza

Federatia "Solidaritatea Sanitara" solicita introducerea indemnizatiei de hrana in salariul de baza si reaminteste Guvernului ca dreptul la sporul de 100% raportat la salariul de baza actual, pentru lucrul in zilele libere legale, si dreptul la sporurile pentru conditii de munca acordate cel putin la nivelul lor minim procentual sunt drepturi legale, garantate salariatilor, solicitandu-i sa asigure respectarea lor.



"In buna traditie a sprijinului tehnic acordat pentru deciziile in favoarea salariatilor, Federatia 'Solidaritatea Sanitara' ofera Guvernului si solutia necesara pentru a…