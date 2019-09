Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic a adoptat moțiunea prin care cere Guvernului lui Boris Johnson sa respecte legea ce prevede blocarea ieșirii Marii Britanii fara acord, o moțiune depusa mai mult pentru exprimarea nemulțumirii din partea opoziției, relateaza The Guardian și CNN. Jeremy Corbyn, liderul Partidului…

- Grație acestei mișcari tactice – in opinia unor analiști politici britanici, o adevarata «declarație de razboi» – Boris Johnson vrea sa impiedice demersurile deputaților pentru adoptarea unui text de lege ce ar face imposibil un Brexit fara acord la sfarșitul lunii octombrie. El a dorit de asemenea…

- ''Acum ar trebui ca parlamentarii sa se reuneasca, intrucat este nevoie sa avem cu adevarat o dezbatere si o discutie adecvate'', a declarat McDonnell pentru postul de radio BBC.Parlamentarul laburist a adaugat ca in legislativul de la Londra exista o majoritate hotarata sa opreasca un…

- Cu mai puțin de trei luni inainte de data probabila a unei plecari brutale a Regatului Unit din UE, opoziția britanica incearca sa se uneasca pentru a evita ceea ce in opinia sa va fi un șoc pentru economia țarii. Este in pregatire un vot de neincredere in guvernul Johnson la inceputul lunii septembrie.…

- Opozitia laburista va face tot ce este posibil pentru a impiedica iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord, a anuntat duminica liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, citat de Reuters. Noul premier britanic Boris Johnson a promis miercuri, la preluarea mandatului, ca va…

- A fost nevoie ca Boris Johnson sa "amenințe" ca va fi prim-ministru pentru ca liderul laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, sa abandoneze ambiguitatea cu privire la Brexit: el nu a spus niciodata "negru pe alb" daca se pronunta sau nu pentru ramânerea Regatului Unit în…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…

- Liderul laburiștilor, principalul partid britanic de opoziție, a cerut marți viitorului premier conservator sa organizeze un nou referendum asupra Brexitului, precizând ca va milita pentru ramânerea în Uniunea Europeana, scrie AFP."Indiferent de cine va fi noul premier,…