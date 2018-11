Sindicatele de la metrou intra in greva generala pe termen nelimitat, incepand de miercuri

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Metrorex vor intra in greva generala pe perioada nedeterminata de miercuri, intre orele 4:00 - 16:00, daca pana atunci nu va fi rezolvat conflictul de munca, a anuntat vineri Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM), potrivit Agerpres.

- Angajatii Metrorex vor intra in greva generala pe perioada nedeterminata de miercuri, intre orele 4:00 - 16:00, daca pana atunci nu va fi rezolvat conflictul de munca, a anuntat vineri Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM). "În urma intervenţiei administraţiei, precum şi a interpretării…

- Angajatii Metrorex sunt, joi dimineata, intr-o greva de avertisment de doua ore, nemultumirile principale fiind legate de salarii, in conditiile in care ei solicita o crestere salariala de 42%. Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a catalogat negocierile purtate cu sindicalistii de la metrou drept…

- Greva in aceasta dimineata la Metroul din Bucuresti pana la ora 6.oo Foto: Arhiva/ metrorex.ro. "Unitatea", Sindicatul Liber Metrou a anuntat greva de avertisment pentru dimineata, pâna la ora 6:oo, dupa ce negocierile de ieri au esuat. Sindicatul a cerut o majorare…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, afirma ca greva anuntata pentru joi a angajatilor de la metrou nu este "pentru bunastarea muncitorilor de la Metrorex, aceasta greva este pentru conservarea privilegiilor pe care de mai bine de 15 ani le au comerciantii din statiile de metrou". "Metroul Bucuresti…

- Sindicaliștii de la metrou anunța ca ar putea declanșa greva generala in perioada 10-15 noiembrie, potrivit Digi 24.Contractul colectiv de munca expira maine, insa pana acum nu s-a ajuns la un nou acord. Un alt semnal de alarma pe care il trag sindicaliștii se refera la necesitatea…

- Siguranta calatorilor cu metroul este in pericol, intrucat Metrorex are un deficit de 700 de oameni, iar sindicatul ia in calcul o noua greva generala daca problemele nu se rezolva, a declarat luni Ion Radoi, presedintele Sindicatului Liber Metrou (USLM). Aproximativ 300 de salariaţi ai Metrorex…

- Actiunea va continua si in urmatoarele trei zile, urmand ca, in 27 si 28 august protestatarii sa picheteze sediul Guvernului, in acelasi interval orar. La finele lunii trecute, aproximativ 100 de reprezentanti de la Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) au protestat in fata Ministerului…