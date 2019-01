Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a creștetii numarului de imbolnaviri, Ministerul Educației anunța ca va inchide școlile din țara vineri, 25 ianuarie. Astfel, elevii vor avea 4 zile libere in total, ceea ce inseamna ca vor fi mai puțin expuși colectivitații și pericolului de imbolnavire. Ministerul Sanatații a informat Ministerul…

- Iarna a pus stapanire pe mai multe zone din Romania, iar zeci de școli au fost inchise luni și marți. Masura va fi aplicata, insa, și miercuri, unde in zeci de unitați de invațamant nu se vor face cursuri.

- Un sondaj realizat de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant arata ca programele scolare sunt prea incarcate, nu sunt corelate cu cerintele de pe piata muncii si nici cu nevoile sociale. De asemenea, respondentii sondajului sustin ca unitatile de invatamant au nevoie de multe dotari.

- Un sondaj realizat de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant arata ca programele scolare sunt prea incarcate, nu sunt corelate cu cerintele de pe piata muncii si nici cu nevoile sociale. De asemenea, respondentii sondajului sustin ca unitatile de invatamant au nevoie de multe dotari.

- Deputatul Marius Bodea amintea atunci de raspunsul primit in luna iulie la o interpelare adresata ministrului Educatiei. Mesajul respectiv mentiona date furnizate de ISUJ, potrivit carora 12 institutii de invatamant din municipiul Iasi nu detin autorizatii de securitate la incendiu. Inspectoratul nu…