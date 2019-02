Inca un roman a pierit din cauza gripei. Sunt 92 de decese

Moartea unui barbat din judetul Constanta, in cazul caruia a fost confirmat virusul gripal tip A, creste bilantul negru al victimelor gripei in acest an la 92. Constanteanul avea 64 de ani si nu fusese vaccinat impotriva gripei, din cate s-a anuntat, joi, dinspre Centrul National de… [citeste mai departe]