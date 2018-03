Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, vine cu un atac dur la adresa Ministerului Sanatatii pe tema combaterii infectiilor intraspitalicesti. Busoi sustine ca demersurile ministerului sunt doar "gargara birocratica si wishfull thinking". Una dintre solutii, spune el, este raportarea corecta…

- Acțiunea de protest fusese stabilita inițial pentru saptamana trecuta, dar a fost reprogramata din cauza vremii nefavorabile care ar fi ingreunat deplasarea catre București a sindicaliștilor din țara. La o saptamana dupa ce confederația sindicala Sanitas a declanșat protestele din Sanatate, pichetand…

- In calitate de deputat USR Galati, Bogdan Rodeanu, poate adresa intrebari si interpelari Guvernului, ministrilor sau altor conducatori ai organelor administratiei publice. De la inceputul mandatului (decembrie 2016) si pana in prezent, deputatul galatean a adresat Guvernului patru intrebari si doua…

- Guvernul a aprobat, marți, includerea a 16 molecule noi in lista de medicamente compensate și gratuite de care beneficiaza asigurații cu sau fara contribuție personala. Medicamentele nou introduse sunt destinate pentru tratamentul mai multor afecțiuni: tuberculoza, afecțiuni oncologice, astm bronșic,…

- Parlamentul va urgenta votarea în lectura finala a legii care prevede înasprirea pedepselor fața de cei care agreseaza medicii. Anunțul a fost facut de președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, în cadrul briefing-ului de dupa ședința saptamânala a formațiunii.…

- Un doctor din cadrul Institutului de Psihiatrie "Socola", dr. Ovidiu Alexinschi, a declarat, luni, ca este unul dintre semnatarii acestei scrisori si ca vor urma si alte forme de protest. "Legea salarizarii a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018. Pentru medici, aceasta a fost devansata pentru…

- Aproximativ 400 de medici psihiatri au semnat o scrisoare prin care isi manifesta nemultumirea fata de faptul ca salariile nu le-au crescut, asa cum fusese promis. Guvernantii ”au redistribuit saracia”, spune unul dintre semnatari, transmite corespondentul MEDIAFAX. Scrisoarea-manifest…

- Sindicalistii din domeniul sanitar si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea nu au ajuns la un acord in urma negocierilor purtate marti la minister. In aceasta dupa-amiaza, la Ministerul Sanatatii au avut loc noi runde de discutii cu sindicatele din sistemul sanitar, Federatiile SANITAS si Solidaritatea…

- Sindicaliștii au fost chemați la Ministerul Sanatații de catre ministrul Sorina Pintea, unde discuta despre modificarile salariale suferite de personalul medical, in urma noii legi a salarizarii. Sindicaliștii Sanitas și-au stabilit revendicarile, potrivit unor surse din cadrul Ministerului Sanatații.Citește…

- Distributorul de produse medicale Torus Pharma susține ca a înștiințat în urma cu doua luni Ministerul Sanatații ca pot aduce în România cel puțin 10.000 de flacoane de imunoglobulina, însa autoritatea competenta nu a raspuns oficial solicitarii, informeaza compania. …

- Un distribuitor se ofera sa aduca rapid și 10.000 de flacoane de imunoglobulina. Dar medicamentele provin din India, adica dintr-o țara din afara Uniunii Europene și necesita o documentație speciala. Agenția Naționala a Medicamentului spune ca aceste produse au compoziția „ușor inferioara”. In plus,…

- "Acum mi-a venit adresa de la doamna ministru semnata, asa ca vom parcurge exact demersurile care se fac in mod oficial. Adica IGSU, care este punctul de contact pentru astfel de mecanisme, o sa trimita solicitarea, explicand ca noi vom suporta costurile si vom suporta transportul prin UNIFARM. Singura…

- Managerul Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals”, doctorul Adrian Streinu-Cercel, cere Ministerului Sanatatii ca testarea pentru hepatita, HIV si SIDA sa fie obligatorie si sa se faca in decurs de maximum un an si jumatate, prin medicii de familie din tara. Doctorul Adrian Streinu-Cercel…

- Ministerul Sanatații atrage atenția populației asupra riscurilor la care se expun cei care cumpara medicamente de pe internet. Comercializarea unor medicamente neautorizate pe internet reprezinta un fenomen periculos și greu de controlat, care genereaza un risc ridicat pentru sanatatea publica. Facem…

- Ministerul Sanatatii atrage atentia asupra recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru a preveni problemele cauzate de temperaturile extrem de reci, in aceasta perioada fiind indicate mesele calde, precum si exercitiile fizice. „In timpul zilelor foarte reci este necesar: sa acordati multa…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de hepatita C, indiferent…

- "(...) Imi este greu sa cred ca un spital din curtea MS face arierate si ministerul nu stie. Ministerul a fost informat abia in noiembrie anul trecut... Practic, toate aceste datorii s-au rostogolit si nimeni nu a zis nimic pana acum cand ne-am trezit intr-o situatie fara precedent. Datoriile la…

- Un sindicalist a intrat in stop cardio-respirator luni, in timpul unei intalniri informale cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, sindicalistului, in varsta de aproximativ 60 de ani, i s-a facut rau si a intrat in…

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei, in prezent numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand la 17. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, a declarat ca, pana astazi, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. Ultimul caz inregistrat este cel al unei persoane…

- Dupa numirea Sorinei Pintea la conducerea Ministerului Sanatații, Federația Sindicala Hipocrat i-a prezentat acesteia, in mod public, o lista de probleme cu care se confrunta personalul din sistem și a caror rezolvare treneaza. Iata lista! Corelația dintre salarizare și finanțare este dezechilibrata.…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie, anunta membrii fondatori ai Asociatia Grefierilor…

- Reprezentantii Federatiei Sindicale "Hipocrat" au transmis, miercuri, o scrisoare in care saluta numirea Sorinei Pintea la conducerea Ministerului Sanatatii si prezinta public o lista de probleme cu care se confrunta personalul din sistem si a caror rezolvare treneaza.Printre problemele semnalate…

- UPDATE: In plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, echipa viitorului premier Viorica Dancila a intrunit majoritatea voturilor, urmand ca in cursul serii de luni, Cabinetul sau sa depuna si juramantul. Sorina Pintea, propunerea pentru portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica…

- Sorina Pintea, propunerea pentru portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica Dancila, a primit aviz favorabil in comisiile reunite de sanatate din Parlament, scrie hotnews.ro . Sorina Pintea a subliniat ca “trebuie sa punem pacientul in centrul sistemului” si ca solutiile pe termen mediu…

- Consiliul Judetean Giurgiu continua procesul de imbunatatire a serviciilor medicale oferite de Spitalul Judetean de Urgenta prin achizitionarea de aparatura medicala – anunta reprezentantii institutiei, pe pagina oficiala a institutiei. Astfel, cu ajutorul unei finantari oferite de Ministerul Sanatatii…

- dar nu le-a fost confirmat titlul de medic, medic dentist sau farmacist Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și solicita explicații Ministerului Sanatații cu privire la situația cadrelor medicale și a farmaciștilor care au promovat examenul de rezidențiat, dar nu le-a fost confirmat titlul de medic,…

- Avand in vedere evoluția sezonului epidemic de gripa, care in acest an a debutat mai tarziu fața de sezonul din anul anterior, se recomanda continuarea vaccinarii antigripale și in luna ianuarie, mai ales pentru categoriile la risc inregistrate la medicii de familie, se arata intr-un comunicat al…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca are in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant, in prezent un proiect in acest sens aflandu-se in dezbatere publica. "Avem in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant. In prezent, proiectul…

- Europarlamentarul Cristian Busoi, vicepreședinte PNL- Sanatate, Munca și Protecție Sociala, aduce critici vehemente Ministerului Sanatatii privind felul in care a raspuns privind cazul bebelusului decedat la Spitalul Sf. Pantelimon din cauza infectiile contractate. Redam mai jos integral comunicatul…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi considera ca raspunsul Ministerului Sanatatii în cazul copilului decedat în octombrie anul trecut la Spitalul Pantelimon reprezinta o tergiversare birocratica, iar problema infectiilor nosocomiale este ''bagata sub pres''. "Cazul bebelusului…

- Ministrul Florian Bodog a solicitat preluarea tuturor observatiilor si propunerilor transmise in cadrul procesului de dezbatere publica a proiectului Legii privind transplantul uman, se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii (MS)."Ministerul Sanatatii a decis ca proiectul final…

- Florian Bodog, ministrul Sanatatii, a solicitat preluarea tuturor observatiilor si propunerilor transmise in cadrul procesului de dezbatere publica a proiectului Legii privind transplantul uman. Reamintim ca, Agentia Nationala de Transplant si directia de specialitate a Ministerului Sanatatii au elaborat…

- PSD Cluj anunța ca Guvernul Tudose a luat trei masuri bune pentru Cluj. Este vorba despre faptul ca în luna martie 2018 va fi efectuata recepția finala a lucrarilor efectuate la secția de neonatologie din maternitatea Cluj; este în curs de semnare…

- Mihai Lucan era informat despre controale. Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, face acuzatii grave la adresa ministrului in functie, Florian Bodog, si a subordonatilor sai, in cazul lui Mihai Lucan. Medicul urolog de la Cluj avea informatori in minister, care ii spuneau cum se desfasoara…

- Seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Judetean Braov, medicul Dan Grigorescu, prezinta cazul unui tanar care a fost medic rezident de chirurgie plastica pana in 31 decembrie, cand i s-a incheiat perioada de 5 ani de pregatire stabilita oficial pentru a deveni medic specialist…

- La solicitarea ministrului Sanatatii, Florian Bodog, directiile de sanatate publica vor controla incepand de astazi, 4 ianuarie 2018, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii. 0 0 0…

- La solicitarea ministrului Sanatații, prof.dr. Florian BODOG, direcțiile de sanatate publica vor controla incepand de astazi, 4 ianuarie 2018, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica, a anuntat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat oficial. “€In…

- Mai puțin de jumatate dintre medicii de familie nu au semnate actele adiționale pentru 2018, susțin reprezentanții Ministerului Sanatații și ai Casei de Asigurari de Sanatate, care condamna protestul declanșat in primele zile ale anului.

- Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor medicilor…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Pentru a le interzice sa mai șofeze Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau de diabet vor putea obtine mai greu (sau deloc) eliberara si reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit…