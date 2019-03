Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii Sanitas picheteaza, miercuri, sediul Ministerului Muncii, iar seria protestelor anuntate deja prevede si un miting de amploare in luna aprilie. Saptamana trecuta, 280 de sindicalisti au pichetat Ministerul Sanatatii, iar dupa intalnirea cu ministrul Sorina Pintea au transmis ca apreciaza…

- Ministerul Sanatatii nu ia in considerare in acest moment renuntarea la plafonarea, la nivelul lunii decembrie 2018, a sporurilor salariale ale angajatilor din sanatate, deoarece plafonarea este inclusa in Ordonanta 114, a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, la finalul intalnirii cu liderii…

- Reprezentantii Sanitas spun, dupa intalnirea cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ca apreciaza reluarea dialogului cu factorii de decizie si intentia asumata de a organiza o intalnire la nivelul Guvernului, insa anunta ca, pana atunci, vor continua protestele. Raportarea sporurilor la salariul…

- Ministerul Sanatatii nu ia in considerare in acest moment renuntarea la plafonarea, la nivelul lunii decembrie 2018, a sporurilor salariale ale angajatilor din sanatate, deoarece plafonarea este inclusa in Ordonanta 114, a declarat miercuri ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, la finalul intalnirii cu…

- Ministerul Sanatatii nu ia in considerare in acest moment renuntarea la plafonarea, la nivelul lunii decembrie 2018, a sporurilor salariale ale angajatilor din sanatate, deoarece plafonarea este inclusa in Ordonanta 114, a declarat miercuri ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, la finalul intalnirii cu…

- Federatia Sanitas a transmis ca veniturile asistentilor medicali sunt in pericol si solicita Guvernului excluderea din plafonul de 30% a sporului de continuitate (sporul pentru lucru in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale). ”Eliminarea sporului de continuitate (sporul pentru lucru in zilele…

- Federatia Sanitas a transmis ca veniturile asistentilor medicali sunt in pericol si solicita Guvernului sa excluda din plafonul de 30% a sporului de continuitate, respectiv cel care se refera la activitatea din zilele de sambata, duminica si sarbatori legale.”Eliminarea sporului de continuitate…

- "Eliminarea sporului de continuitate (sporul pentru lucru in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale) ramane singura solutie viabila pentru conservarea veniturilor salariatilor din sanatate si asistenta sociala, mai ales pentru asistentii medicali. Eliminarea indemnizatiei de hrana din plafonul…