- MediaSind TVR convoaca pentru 17 iulie Adunarea Generala Extraordinara pentru depunerea de plangeri penale impotriva conducerii Televiziunii Nationale, anunța AGERPRES."Avand in vedere evenimentele grave ce au avut loc astazi (vineri, n.r.) in sediul Societatii Romane de Televiziune unde,…

- Consiliul de Coordonare al Federatiei ”Solidaritatea Sanitara” a decis demararea unui program de proteste pentru sustinerea revendicarilor. Sindicalistii anunta ca in prima etapa vor exista ”surprize la adresa guvernantilor”, iar in a doua faza se poate ajunge la greva generala, conform News.ro.Consiliul…

- Secretarul general interimar al PSD Rodica Nassar a declarat vineri, inainte de ședința Comitetului Eecutiv, ca liderii social democrați pot decide ca votul pentru președintele PSD sa se dea in doua tururi de vot."Exista posibilitatea ca primul clasat, in funcție de numarul de voturi sa fie…

- Sindicatul Artiștilor Interpreți din Filarmonica de Stat Arad il acuza pe Doru Orban, managerul instituției, ca ar fi plecat in Italia, intr-un turneu care nu ar fi avut nicio legatura cu instituția aradeana. Mai mult, sindicaliștii, reprezentați de președintele Mihai Dogaru, spun ca Orban ar fi…

- CNS Cartel Alfa Dambovita anunta organizarea unui miting, in data de 30 mai, in fata Prefecturii Dambovita, pentru sustinerea salariatilor de la Electroaparataj ce sunt in greva de circa o luna. Sindicalistii de la Electroaparataj sunt in greva din 30 aprilie.

- Cei 400 de muncitori de la fabrica Electrolux din Satu Mare, aflati in cea de-a zecea saptamana de greva, isi incheie protestul, dupa ce sindicalistii si conducerea fabricii au ajuns la o intelegere, a anuntat, azi, presedintele sindicatului Samus, Sorin Faur. Potrivit acestuia, s-a obtinut o crestere…

- Sindicalistii au declansat greva generala la Electroaparataj SA Targoviste, incepand cu data de marti, 30 aprilie 2019, ora 07,00. Salariatii, care sunt membrii ai Sindicatului Valahia, au intrat in greva generala pe perioada nelimitata, anunța conducerea sindicatului. „Verificarea respectarii prevederilor…