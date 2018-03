Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si angajatii din penitenciare care protesteaza fata de conditiile de lucru si nivelul salariilor au pornit in mars din Piata Revolutiei catre Piata Victoriei, unde ar urma sa stea pana la ora 16:00Protestatarii, majoritatea cu vuvuzele, scandeaza impotriva ministrului Justitiei,…

- Cu puțin timp inainte de declanșarea anunțatelor mișcari de strada ale sindicatelor din Poliție, intre liderii celor zece organizații parca a intrat dihonia. Cei 10.000 de lei ceruți de Dumitru Coarna – bani calculați, spune el, pentru transportul și diurna manifestanților -, par sa fie un motiv atat…

- Mai multe sindicate din Politie au incheiat un protocol de colaborare, obiectivul fiind crearea unui cadru juridic pentru solutionarea revendicarilor comune printr-un protest de amploare ce va avea loc pe 24 martie. Pe 22 si 23 martie, dar si in intervalul 26-30 martie vor fi pichete la sediul MAI.

- Politistii se pregatesc ca in ultimele doua saptamani din martie sa protesteze, lista lor de nemultumiri fiind lunga, dar principala revendicare este legata de salarii. Politistii sustin ca, in urma noii Legi a Salarizarii, ei nu au primit niciun ban si cer sa li se aplice salariul de baza…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru. Citeste si: S-A AFLAT:…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, a avut o reactie furibunda dupa ce s-a aflat faptul ca aproape 8000 de politisti vor avea salariile nete scazute cu sume semnificative.Citeste si: S-a AFLAT: LISTA oficiala a AMENZILOR de care vor fi…

- Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne (SNPPC), a declarat in legatura cu luarile de poziție ale polițistului vedeta, Marian Godina, pe Facebook, in special in cazul jandarmului Raducu Șerban, care apare intr-un…

- Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, sustine ca era de asteptat ca Bogdan Despescu sa fie demis de la conducerea Politiei Romane, precizand ca premierul interimar, Mihai Fifor, "este un bun executant".

- Polițistul-pedofil a fost decorat în 2012 cu ordinul ”Barbație și Credința”, a declarat Dumitru Coarna, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, pentru B1 TV. ”Asistam la o lupta care-pe-care. Din pacate, noi suntem la mijloc. Poliția Româna…

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD a lansat un nou atac dur la adresa fostului sau coleg, Liviu Dragnea. In contextul crizei create la nivelul Ministerului de Interne, ca urmare a cazului politistului acuzat de pedofilie, Victor Ponta declara: „Situatia de azi este cea mai rea posibila…

- In ședința de Guvern de miercuri, premierul nu l-a demis pe șeful Poliției. Mihai Tudose i-a cerut insa acestuia sa prezinte un raport detaliat saptamana viitoare și i-a felicitat pe polițiști pentru ca l-au prins pe agresor in doua zile. Asta, cu toate ca marți, ministrul de Interne Carmen Dan i-a…

- Rezultatele examenelor de la Academia de Politie pot fi cu usurinta contestate de catre candidati, cata vreme evaluarea psihologica, proba eliminatorie, nu e facuta in centre care au autorizatie. Asa sustine sindicalistul Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului…

- Agentul care lucra in cadrul Brigazii Rutiere, si-a recunoscut faptele in timp ce era audiat. Dupa ce le-a declarat ofiterilor de la Serviciul Omoruri ca in plac copiii, Eugen Stan a mai facut o marturisire-bomba! Potrivit lui Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost prins de politisti luni dimineata. El este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele. Barbatul ar fi fost recunoscut de catre colegii sai si astfel s-a…

