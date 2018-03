Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) afirma ca despagubirea detinutilor care au stat in conditii necorespunzatoare va costa statul intre 370 si 550 de milioane de euro, informeaza news.ro.

- Sindicatele din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) afirma ca despagubirea detinutilor care au stat in conditii necorespunzatoare va costa statul intre 370 si 550 de milioane de euro si ca trebuie sa corecteze „incercarile de dezinformare ale ministrului Justitiei“.

- Revenit in tara din Serbia, Tudorel toader a tinut sa fie clar pentur toata lumea ca nu s-a vazut cu fostul deputat, aflat la Belgrad, in privinta caruia autoritatile romane cer extradarea. Intrebat, concret, daca s-a vazut cu Sebastian Ghita in perioada in care a fost in Serbia, ministrul Justitiei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca, din cauza conditiilor improprii de detentie, pe langa recursul compensatoriu in urma caruia detinutii sunt scutiti de o parte din pedeapsa, intentioneaza sa-i despagubeasca pe infractorii care si-au ispasit pedepsele in penitenciare in perioada 2012-2017.

- Administratia Nationala a Penitenciarelor ANP va calcula cati detinuti au stat in conditii necorespunzatoare, iar ulterior se va stabili suma care va fi oferita in acest caz, astfel incat impactul financiar sa nu fie prea mare, a declarat miercuri ministrul Justitiei, Tudorel Toader, informeaza Agerpres.ro.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, raspunde Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), pe tema despagubirilor pregatite pentru detinutii care au fost incarcerati in conditii necorespunzatoare.Ministrul Toader a anuntat ca persoanele detinute in conditii…

- "In schimb, ministrul justitiei submineaza orice actiune de reforma a penitenciarelor prin: reducerea bugetului institutiei - in 2017 finantarea penitenciarelor a fost redusa cu aproximativ 30 de milioane de Euro, echivalentul constructiei unui penitenciar nou sau al modernizarii a peste 8000 de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884, in timp ce…

- Sindicalistii anunta proteste la penitenciare pana la blocarea activitatii Presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, afirma ca, saptamâna viitoare, vor începe actiuni de protest la penitenciarele din tara, iar activitatea…

- T. Toader: Romania va construi doua noi penitenciare la standarde europene Tudorel Toader România va construi doua noi penitenciare la standarde europene, cu câte o mie de locuri, a anuntat ministrul justitiei, Tudorel Toader. 1.219 detinuti au iesit din penitenciar la termen,…

- Intalnirea dintre sindicaliștii din penitenciare și primul ministru Viorica Dancila, stabilita pentru astazi, nu a mai avut loc. In acest context, liderii de sindicat au anunțat ca il vor da in judecata pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, pentru neplata celor peste un milion de ore suplimentare…

- Sindicaliștii din penitenciare se intalnesc cu premierul Viorica Dancila. Reprezentanti ai sindicatelor din penitenciare se vor intalni luni, 12 martie, la ora 12.00, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta sistemul penitenciar. Printre solicitarile celor…

- CCR declara neconstitutionale mai multe articole ale unei legi Foto: Arhiva. Curtea Constitutionala a stabilit ca prevederile articolului din Legea care reglementeaza evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare…

- Peste 100 de membri de sindicat din penitenciare vor merge pe 12 martie la Guvern, pentru a cere prim-ministrului Viorica Dancila, in cadrul unui protest, soluționarea problemelor din inchisori, potrivit unui comunicat al Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a…

- F. T. Peste 100 de lideri de sindicat din sistemul penitenciar – inclusiv de la Ploiești și Targșor – intenționeaza sa mearga luni, 12 martie, la București, pentru a protesta, la ora 12 , in fața Guvernului, solicitandu-i prim-ministrului Viorica Dancila soluționarea problemelor cu care se confrunta.…

- Funeriu: "Sindicatele din invatamant sa taca. De sase ani conduc ministerul" Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, a criticat, miercuri, sindicatele din invatamantul romanesc, in contextul protestului de la Ministerul Muncii, precizand ca sindicalistii ar trebui sa taca, avand in vedere ca de…

- Incapatanarea Laurei Codruta Kovesi de a ramane in functie ar putea duce la distrugerea DNA, avertizeaza UDMR. Presedintele Uniunii, Kelemen Hunor a vorbit in exclusivitate la Antena 3 despre jocurile de culise care o pot salva pe Kovesi, in ciuda unui anunt de demitere pe care l-ar putea face…

- Acoperirea deficitului de personal si incheierea acordului colectiv s-au numarat printre temele discutate vineri de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). "In cadrul intalnirii au fost abordate aspecte referitoare…

- Sindicalistii din penitenciare solicita ministrului Justitiei o corectare a unor erori privind conditiile de munca si rezolvarea deficitului de personal, in conditiile in sistem sunt circa 12.000 de salariati si ar fi nevoie de peste 20.000. Vineri era programat un protest al angajatilor din penitenciare,…

- Reprezentantanții sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor merg astazi la Ministerul Justiției pentru negocieri cu ministrul Tudorel Toader. Intalnirea este programata sa inceapa la ora 10.00. Cu detalii, Alex Costache, jurnalist TVR.

- Pentru Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, anul 2017 a fost unul „ratat” din punctual de vedere al modernizarii sistemului penitenciar, dar si “un an al promisiunilor neonorate”. Acesta este punctual de vedere oficial al reprezentantilor FSANP, potrivit unui comunicat…

- Declarația ministrului Justiiei, Tudorel Toader, care spune ca recidiva a scazut in Romania, fiind acum la un prag de sub 40 la suta, a starnit scandalul. De cealalta parte, sindicaliștii din penitenciare nu sunt de acord cu aceste cifre și declara ca ministrul prezinta date eronate. Tudorel Toader…

- Ministerul Justiției a publicat un comunicat privind Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Naționala a Penitenciarelor. Proiectul este in dezbatere publica.

- Numarul persoanelor private de libertate a scazut la aproximativ 23.500, de la aproape 27.500 la sfarsitul lui 2016, peste 3.100 de detinuti fiind eliberati, pana pe 17 decembrie 2017, ca urmare a Legii privind recursul compensatoriu, care este considerata de Federatia Sindicatelor din Administratia…