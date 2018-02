Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din Educație amenința din nou cu proteste. Liderii sindicali se plang de salariile mizere din sistem dar și de reducerile de posturi. Guvernul a primit un ultimatum de doua saptamani pentru gasirea unor soluții. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a dat Guvernului un ultimatum…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a declarat, joi, ca nu considera ca se va ajunge la o greva generala in invatamant, deoarece sunt bani in bugetul Educatiei pentru anul 2018, iar acestia acopera toate cresterile salariale, adaugand ca nu ii este clar motivul nemultumirilor.

- Salarizarea, principala problema nemultumire a sindicatelor din educatie Foto: arhiva Agerpres. Reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Învatamânt readuc în atentie probleme considerate majore în educatie. Ei au reclamat reducerea posturilor din sistem, dar…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului de Protectie si Paza ca renunta la protectie, gest pe care il fac toti ministrii. Ea a tinut sa precizeze ca nu are o problema cu ofiterii SPP sau cu institutia. „Precizez ca am transmis…

- Cornel Panait, rectorul Universitatii Maritime din Constanta, este unul dintre cei 45 de semnatari ai scrisorii de sustinere a noului ministru al Educatiei, Valentin Popa. Rectorul constantean spune ca a semnat, dar sustine ca scrisoarea este inutila.

- Obiectivul strategic al Guvernului este realizarea unei cresteri economice inteligente, a afirmat luni Viorel Stefan, propus ca vicepremier, precizand ca alte proiecte ale viitorului Executiv sunt adoptarea Codului economic si reducerea birocratiei si a numarului de impozite si taxe. "Obiectivul…

- – mai multe școli risca sa nu mai aiba bani de salarii din cauza acestui indicator, aproape identic in toate unitațile de invațamant, indiferent de numarul de elevi, și fara o diferențiere majora intre urban și rural, unde populația școlara este in scadere Școlile sunt obligate sa ia masurile necesare…

- Puteti vedea mai jos continutul integral al scrisorii, conform Ziarul de Iasi. "Domnule Ministru, Va aducem la cunostinta faptul ca pe retelele de socializare, dar si prin numeroase mesaje atat din judetul Iasi, cat si din tara ni se transmit informatii care fac referire la: inchiderea unor unitati…

- Cu sabia schimbarii Guvernului deasupra capului, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anunțat ca 2.418 unitati scolare au inca toaletele in curte, la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. „La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sindicalistii din invatamantul gorjean abia il asteapta pe ministrul Educatiei, Liviu Pop, la Targu Jiu. Acestia sustin ca dascalii au numeroase probleme pe care i le vor aduce la cunostinta ministrului si vor solicita rezolva...

- De parca nu erau suficiente probleme in sistemul de invatamant, iata ca noul an incepe cu noi probleme cauzate de deficitul bugetar: sunt posibile restructurari in toate scolile din Dolj. Managerii unitaților de invațamant au inceput sa fie convocați la Inspectoratul Școlar Județean Dolj ca sa ia masuri…

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- In timp ce ministrul Educatiei, Liviu Pop, dadea asigurari ca toți profesorii au primit salariile de vineri, in 32 de școli din Gorj banii nu ajunsesera. Statele de plata s-au blocat la Inspectoratul Scolar Gorj din cauza sporului pentru conditii vatamatoare solicitat, in continuare, de profesori.…

- Sindicaliștii din invatamant atrag atentia ca angajatii din sistemul educational au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in ciuda majorarilor anuntate in acest an. Liderul SLI Vrancea, Constantin Ionescu, spune ca daca solicitarile dascalilor nu vor fi ascultate și discutate, atunci profesorilor…

- "Astazi (marti - n.r.), am avut o intrevedere cu presedintele PSD, care m-a informat cu continutul discutiilor din CExN (n.r. - al PSD). (...) Fac un apel colegial la cei din PSD, in calitate de parteneri de coalitie, care sunt framantati de evolutiile politice si de viitor, sa se concentreze cu…

- Toți angajații din invațamant primesc salariile, din 2018, in aceeași zi, respectiv data de 14 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, odata cu schimbarea ordonatorului de credite, de la autoritatea locala, la Ministerul Educației Naționale. Salariile aferente lunii decembrie 2017 vor fi primite…

- Fostul ministru al Educației, senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a declarat, joi, ca acele ministere care nu au mers trebuie regandite, pentru ca oamenii au o așteptare de la guvern și nu se poate sa nu faci performanța. Parlamentarul PSD a mai afirmat ca in perioada urmatoare se va stabili in ce…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionale a Romaniei (CCR) asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, motivand ca…

- Intrebat daca va fi facuta o evaluare a Guvernului, Liviu Dragnea a raspuns: ”Nu e vorba neaparat de o evaluare. Nu, n-am discutat asta. Dar vom avea discutii in ianuarie despre ce am putea face, ce s-ar putea face pentru ca actul de guvernare sa fie si mai bun. Nu exista Guvern in lume care sa aiba…

- Alocarea unui procent mai mic de 6% din produsul intern brut (PIB) pentru educatie reprezinta un atentat la siguranta Romaniei, iar pentru aceasta stare de fapt este posibil sa se ajunga la un protest de amploare, in care sa fie implicati parintii si salariatii din invatamant, pentru a cere un lucru…

- Comisiile reunite de buget au decis, vineri, cresterea de la 71,5% la 100% a cotelor defalcate din impozitul pe venit care se transfera catre bugetele locale, pentru a compensa diminuarea cotei din impozitul pe venit de la 16% la 10%. „In anul 2018, prin derogare de la prevederile art.32 si art.33 din…

- Parlamentarii reusesc sa surprinda placut mediul de afaceri local. De la anul, contribuabilii mijlocii ar putea reveni in administrarea Fiscului judetean de la cel regional, cu sediul la Cluj-Napoca. Senatorii au adoptat miercuri un proiect de lege ce schimba Codul de procedura fiscala.…

- Pana la 5.000 de transportatori vor protesta miercuri in fata Guvernului, fata de piraterie si concurenta neloiala, a anuntat luni Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- Adolescentul de 16 ani, elev la scoala generala din Poroschia, a fost arestat preventiv, joi dupa-amiaza, pentru 30 de zile. Ceilalti doi colegi ai sai sunt cercetasi in continuare in libertate pentru infractiuni de lipsire de libertate si tulburarea ordinii si linistii pubice. Toti cei trei…

- Politistii s-au autosesizat si au deschis iun dosar decercetare penala, au declarat reprezentanti ai Politiei Teleorman. Potrivit acestora, pana marti, institutia nu primise nicio plangere din partea cadrului didacticagresat. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman,…

- Unele multinaționale ar fi gasit strategia salvatoare pentru a evita marirea salariilor brute, fara sa-și dezamageasca sau sa-și piarda salariații, ca urmare a masurii fiscale de trecere a contribuțiilor de la angajator la angajat. Astfel, diferența care trebuie acoperita pentru ca salariul…

- Sindicatele timisene nu prea doresc sa se asocieze cu miscarile de protest de duminica. Desi s-a spus ca mitingul este sustinut de organizatiile BNS si Cartel Alfa, actiunea nu a avut deloc ingredientele unui protest sindical, lipsind cu desavarsire revendicarile sociale invocate inaintea iesirii in…

- Semnalul de alarma a fost tras la forumul tarilor exportatoare de gaz, la care au mai fost prezente Iran, Qatar si Venezuela. Preturile la aceasta hidrocarbura au scazut cu peste 80 la suta in ultimul deceniu, in special din cauza cresterii productiei de gaze de sist si a exporturilor de gaz natural…

- Marile orase din Romania au devenit "cimitire de masini second hand" din cauza eliminarii taxei de mediu, afirma primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a cerut joi, Guvernului, gasirea unei solutii la aceasta problem, potrivit Agerpres.

- V. Stoica Județul Prahova este reprezentat, in premiera, la nivel național, in conducerea Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, una dintre cele mai importante structuri sindicale din domeniul educației care activeaza in Romania. Liderul Sindicatului „Școala Prahovei”, Ion Duța, a fost ales…

- Medicii de familie au fost nevoiți sa se transforme "mai mult in contabili decat sa iși faca meseria", a afirmat miercuri premierul Mihai Tudose, precizand ca la nivelul Guvernului se incearca gasirea unor soluții pentru ajutarea acestora. "Am avut împreuna cu…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat luni ca sesizarile privind modificarea Codului fiscal vor fi analizate cu toata atentia, insa a precizat ca CCR se poate pronunta pe legi si ordonante in vigoare. "Vom primi probabil si am si primit pana acum memorii. In mod sigur vor veni si…

- UPDATE 14.05 - Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a vorbit despre primele probleme dupa adoptarea Codului fiscal. ”Avem o singura problema care va fi rezolvata de guvern,…

- Peste 500 de oameni protesteaza, joi seara, in centrul municipiului Ploiesti, impotriva deciziei Guvernului de a adopta controversatele modificari ale Codului fiscal, in ciuda protestelor venite dinspre societatea civila si mediul de afaceri. Liderii Blocului National Sindical, organizatorul acestei…

- OUG pentru modificarea Codului fiscal va fi adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului, care a inceput la ora 13.00. Actul normativ prevede reducerea contributiilor sociale si transferul lor la angajat, scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10% si reducerea contributiei virate la Pilonul II de…

- Aproximativ 200 de persoane protesteaza, miercuri, in jurul orei pranzului, in Piata Victoriei, fata de propunerile de modificare a Codului fiscal, pachet legislativ ce va fi analizat in sedinta Guvernului, dupa ora 13.00, scrie Mediafax.Protestatarii s-au organizat pe o pagina de Facebook, ei ...

- Sindicaliștii le cer românilor sa iasa în strada. Reprezentanții Cartel Alfa cer tuturor membrilor, dar și cetațenilor, sa se alature manifestațiilor împotriva proiectului de Cod Fiscal. Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, cere respingerea masurilor prevazute în…

- Membrii Sindicatului Autoturisme Dacia vor organiza, marți, pe platforma de la Mioveni, un miting de protest fața de masura Guvernului de a transfera contribuțiile sociale de la angajator la angajat, dar și pentru obligativitatea negocierii și incheierii contractelor colective de munca la nivel de…

- „Analizat in izolare, impactul pachetului de modificari fiscale implica o pierdere de circa 5,2 miliarde de lei, in timp ce o evaluare a masurilor de compensare identificate in Nota de fundamentare nu indica acoperirea in intregime a acesteia. Cu toate acestea, o asemenea abordare nu este potrivita…