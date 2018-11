Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Executiv al Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe solicita renunțarea la proiectul de hotarare privind reducerea posturilor vacante la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și unitaților subordonate, amenințind cu acțiuni de protest.Sindicaliștii invoca, intr-un comunicat,…

- Consiliul National al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Finante, organizatie sindicala reprezentativa la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala s-a reunit in sedinta extraordinara pentru a analiza declaratiile publice privind reducerile de personal, in conditiile in care sistemul fiscal…

- Sistemul fiscal de colectare si administrare a bugetului national al Romaniei are un deficit de aproximativ 3.700 de functionari publici, generat de lipsa angajarilor de aproximativ 7 ani, afirma reprezentantii Federatiei Nationale a Sindicatelor din Finante (FNSF), informeaza AGERPRES . Consiliul National…

- Consiliul National al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Finante s-a reunit in sedinta extraordinara. Sindicaliștii au analizat declaratiile publice privind reducerile de personal, „in conditiile in care sistemul fiscal de colectare si administrare a bugetului national al Romaniei are un deficit…

- Totalul orelor suplimentare efectuate de angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), la nivel național, este de 742.500 ore/luna, insemnand 17,82 milioane de lei neachitați lunar, conform datelor prezentate, luni, de Federația Naționala a Sindicatelor din Finanțe (FNSF), scrie Mediafax.Consiliul…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, legea de aprobare a OUG 116/2017 care instituie un mecanism de premiere a angajatilor ANAF din sumele colectate ca venituri la bugetul de stat si elimina interdictia cumularii pensiei speciale cu pensia publica. ”Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu si a atins planul propus la inceput de an cu privire la incasarea TVA, fiind realizat in proportie de 95 , iar daca acesta nu va fi atins sefii institutiei vor fi demisi, a afirmat miercuri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Digi 24, adaugand…