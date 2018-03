Sindicalistii din domeniul sanatatii au decis sa declanseze greva generala Sindicalistii din domeniul sanatatii au decis sa declanseze greva generala, potrivit unor informatii Digi24. Ei sunt nemultumiti ca desi salariile au crescut, nu sunt pe masura sperantelor medicilor si asistentilor medicali. Sindicalistii, care au avut luni o sedinta, vor declansa greva generala din cauza regulamentului de sporuri si a legii salarizarii. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

