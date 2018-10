Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat, sambata, ca PSD va introduce, de anul viitor, masuri de austeritate și nu va mai aplica Legea salarizarii unitare. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca aceasta masura este doar luata in calcul, dar Florin Cițu revine cu noi informații și arata…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca este o varianta de lucru inghetarea salariilor bugetarilor, din 2019, asa cum reiese dintr-un document prezentat de senatorul liberal Florin Citu, dar asta ar presupune inclusiv aplicarea mai rapida a legii salarizarii, adica in 2020, nu pana in 2022,…

- Cartel Alfa solicita, luni, demisia ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, ale carui declaratii si initiative recente sunt considerate contrare angajamentelor in baza carora PSD a primit un mandat de guvernare. Sindicalistii fac referire la propunerea privind eliminarea salariului minim pe economie,…

- Salariile din administratia publica locala nu sunt batute in cuie!? Dupa ce s-au luptat pentru majorarea salariilor celor care lucreaza Post-ul Sindicalistii din Administratia Publica: „Ordonatorii de credite ii sperie pe angajați cu micsorarea salariilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .