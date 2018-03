Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane, membri ai Federației SANITAS, au pichetat marți, Ministerul Sanatații, aceștia fiind nemulțumiți de condițiile de munca, precum și de regulamentul de sporuri. Protestatarii au sunat din vuvuzele, fluiere și au agitat pancarte cu texte precum: ”Orlando și doamna Lia ne-au diminuat…

- Acțiunea de protest fusese stabilita inițial pentru saptamana trecuta, dar a fost reprogramata din cauza vremii nefavorabile care ar fi ingreunat deplasarea catre București a sindicaliștilor din țara. La o saptamana dupa ce confederația sindicala Sanitas a declanșat protestele din Sanatate, pichetand…

- Federatia SANITAS va picheta marti, intre orele 11.00 și 13.00, sediul Ministerul Sanatatii, sindicalistii din domeniu fiind nemultumiti de conditiile de salarizare si grilele de sporuri din sistem. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Federatiei sindicale, problemele din ...

- Aceștia spun ca adoptarea unui proiect legislativ in acest sens s-a facut fara consultarea organismului profesional care-i reprezinta, fapt ce contravine legii. Reprezentanții Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul de Sanatate și-au declarat astazi, public, nemulțumirea fața…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a explicat la videoconferinta organizata astazi de Ministerul Sanatatii au participat managerii unitatilor sanitare, reprezentantii directiilor de sanatate publica si cei ai autoritatilor locale modalitatea de aplicare a Legii salarizarii unice si a Regulamentului…

- Federatia Sindicala Solidaritatea Sanitara cere Ministerului Sanatatii sa renunte la Anexa 10 a Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului medical din fondurile publice, anexa ce prevede plafonarea la 30% din salariu a sporurilor tuturor angajatilor din sistemul sanitar. "Solidaritatea Sanitara…

- 472 de psihiatri din țara au semnat o scrisoare-manifest privind deturnarea sensului Legii 153/2017, prin Anexa 10 la Regulamentul de Sporuri. Printre ei sunt și cinci medici din județul nostru, de la unitați de specialitate din Vaslui, Barlad și Murgeni. “Va supunem atenției prezentul document de protest…

- Pensionarii mineri din Valea Jiului sunt discriminați de actele normative in baza carora se recalculeaza pensiile. Au ridicat problema de nenumarate ori, insa nu au fost luați in seama, astfel ca pensionarii mineri au acționat in judecata doua ministere. Este vorba de Ministerul Muncii si Justitiei…

- Sindicalistii de la Sanitas au pichetat marti Ministerul Finantelor Publice, fiind prima actiune de protest inainte de mitingul anuntat pentru luna aprilie. Urmeaza ca medicii sa picheteze si sediile ministerelor Sanatatii si Muncii, pana la sfarsitul lunii. Ei cer, printre altele, acordarea cresterilor…

- Sindicalistii de la Sanitas au pichetat marti Ministerul Finantelor Publice, fiind prima actiune de protest inainte de mitingul anuntat pentru luna aprilie. Urmeaza ca medicii sa picheteze si sediile ministerelor Sanatatii si Muncii, pana la sfarsitul lunii. Ei cer, printre altele, acordarea cresterilor…

- La sediul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Galati a avut loc in data de 15 martie 2018 o actiune de informare si constientizare a beneficiarilor de lucrari, zilierilor si partenerilor sociali, la care au participat 39 de persoane: conducatori de unitati, reprezentanti ai serviciilor interne…

- „Trebuie sa respectam legea. Asta trebuie sa inteleaga toata lumea. Fiecare are dreptul sa faca ceea ce doreste. Noi am facut niste propuneri, spunem noi pertinente astfel incat sa avem grija de fiecare angajat din sistemul sanitar incepand cu medicii carora le-a crescut salariul de incadrare si…

- Federatia “Sanitas” picheteaza Ministerul Finantelor, marti, de la ora 11:00. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de plafonarea sporurilor la 30% care ar crea sporuri inechitabile in randul personalului din sistemul de sanatate. La protestul de azi vor fi prezenti si memebrii ai Sindicatului Sanitas Arges…

- Biochimistii si biologii s-au adunat in fata Guvernului in jurul orei 12.00, purtand pancarte cu mesaje precum „Functionam cu mintea, nu cum doreste Pintea", „Respect, nu un sistem defect" si „Noi facem analize, voi doar produceti crize", „Suntem biologi, nu BIO-MI-LOGI". Ei considera ca exista…

- Federatia Sindicala Hipocrat anunta marti deschiderea conflictului de munca, amenintand cu intrarea in greva generala pe perioada nedeterminata. Medicii sindicalisti auza aplicarea in mod discriminatoriu a legii salarizarii in domeniul medical. „Suntem profund nemultumiti de modul de dialogare…

- Membrii Consiliului Național al Federației SANITAS din Romania, reuniți in ședința extraordinara pe 12 martie, ”au luat act de acumularea din ce in ce mai rapida a nemulțumirilor angajaților din sanatate și asistența sociala, legate de discriminarile salariale practicate de actuala guvernare; au analizat…

- Sanitas, cea mai puternica organizatie sindicala din sectorul sanitar, a hotarat, luni, ca medicii si angajatii din sistemul sanitar afiliati sa declanseze greva generala dupa Pasti, ei fiind nemultumiti de faptul ca majorarile salariale intre 70% si 170% anuntate de Ministerul Sanatatii incepand cu…

- Liderii Sanitas au anuntat, luni, ca incep procedurile de declansare a conflictului colectiv de munca si ca primele actiuni de protest vor fi in 20, 22, 27 si 29 martie, cand vor fi pichetate sediile ministerelor Sanatatii, Muncii si Finantelor. Reprezentantii confederatiei sindicale au anuntat…

- Sanitas, cea mai puternica organizație sindicala din sectorul sanitar, a decis, luni, ca medicii și angajații din sistemul sanitar afiliați sa declanșeze greva generala dupa Paști, ei fiind nemultumiți de faptul ca majorarile salariale intre 70% și 170% anunțate de Ministerul Sanatații incepand cu data…

- Creșterile salariale vor ajunge la medici, dar nu și la chimiști, biologi, fizicieni, sau tehnicieni de radiologie și alte categorii de personal, oameni care lucreaza impreuna cu doctorii intr-un spital. Conform ministrului Sanatații, Sorina Pintea, incepand cu 1 martie, salariile de baza…

- Sindicalistii din Sanatate anunta proteste si ameninta cu greva generala Consiliul National al Federatiei Sanitas a decis, luni, ca sindicalisitii din sanatate sa organizeze pichete in Bucuresti, precum si un miting cu 20.000 de persoane pe 25 aprilie. Dupa aceasta data, sindicalistii au in vedere o…

- Sindicaliștii din domeniul sanatații au decis sa declanșeze greva general, potrivit unor informații Digi24. Ei sunt nemulțumiți ca deși salariile au crescut, nu sunt pe masura sperantelor medicilor si asistentilor

- Adoptarea acestei ordonanțe (OUG nr.91/2017) este o dovada in plus a faptului ca PNL a avut dreptate atunci cand a semnalat gravele probleme pe care le creeaza adoptarea Legii salarizarii. La dezbaterea moțiunii simple adresata Ministrului Muncii, doamna Lia Olguța Vasilescu a mințit in fața plenului…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in perioada 01 martie – 31 august (in zilele lucratoare) rentierii agricoli trebuie sa se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, pentru obtinerea…

- De la 1 martie, salariile medicilor si profesorilor cresc semnificativ. De aproape 4 ori pentru un medic primar, de exemplu. Insa nemultumirile nu dispar. Sindicalistii reclama plafonarea sporurilor salariale la 30 la suta. Ministerul Sanatatii le reaminteste medicilor ca majorarile din Sanatate sunt…

- Creșterea salariilor personalului medical este foarte mare. Nu este o creștere falsa, este o creștere. Dar sporurile sunt limitate la 30%, pentru ca se aplica la o alta baza, a explicat joi, ministrul Sanatații, Sorina Pintea , dupa intalnirea din Grupul de Dialog Social de la MS. ” Sumele sunt rezonabile…

- Doi senatori clujeni pe „lista rusinii" la votul ce permite lucrari in ariile protejate Greepeace Romania a criticat dur votul dat de senatori pentru legea care permite lucrari de utilitate publica in zone protejate precum padurile virgine și cvasivirgine. Greenpeace România, într-o…

- Sindicaliștii solicita respectarea promisiunilor guvernamentale anterioare privind modificarile la Legea salarizarii unitare, in beneficiul angajaților din sanatate și asistența sociala. Zilele trecute, reprezentanții Biroului Operativ al Federației “Sanitas” s-au intalnit cu o echipa a Ministerului…

- Sindicaliștii din educație au pichetat ieri Ministerul Muncii și au discutat cu ministrul de resort, pentru a obține o serie de promisiuni in vederea remedierii neajunsurilor din sistem. Astazi ar fi trebuit sa aiba loc alte proteste, dar reprezentanții FSLI au anunțat, aseara, ca acestea au fost amanate…

- Daniel Funeriu ataca sindicatele din invatamant. Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, a criticat miercuri, 21 februarie, sindicatele din invatamantul romanesc, in contextul protestului FSLI (Federația Sindicatelor Libere din Invațamant) de la Ministerul Muncii, precizand ca sindicalistii ar…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii picheteaza sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii picheteaza sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal - bugetare, prin care mii de angajati din…

- „Pe tot parcursul anului 2017 am atras atentia guvernelor in exercitiu ca asa-zisul transfer al contributiilor sociale, in fapt o crestere brutala a fiscalitatii pe munca, nu are doar o latura fiscala, aceasta masura fiind imperios necesar sa fie pusa in acord cu reglementarile fiecareia din componentele…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, ieri, ca va picheta Ministerul Muncii maine, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din Educatie. Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor Libere…

- Sindicatele din educatie ies in strada, miercuri si joi, cand vor picheta sediul Ministerului Muncii, nemultumite de faptul ca angajatii din educatie pierd sume importante din venit, pe fondul renegocierii Legii privind salarizarea bugetarilor si a cresterii ratei inflatiei. Federatia Sindicatelor…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

- Sindicalistii din invatamant vor picheta Ministerul Muncii. De ce sunt nemultumiti Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, luni, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din…

- Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie stimularea inființarii și dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii și imbunatatirea performantelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de munca, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților,…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca legea 317 privind organizarea si functionarea CSM este partial neconstitutionala. In unanimitate, magistratii CCR au admis 5 dintre punctele de neconstitutionalitate din sesizarile PNL si ICCJ. Senatul a adoptat, in 21 decembrie 2017, in…

- Un echipaj de la Ambulanta a sosit in scurt timp. Sindicalistului i se fac manevre de resuscitare. Barbatul are in jur de 60 de ani, iar primele manevre de resuscitare i-au fost efectuate de secretar de stat Cristian Grasu, prezent la discutii. Medicii au reusit sa il stabilizeze si va fi…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii. „In urma…

- De la 20 mai 2019, pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de ANAF. Avand…

- PNL: E regretabil ca magistratii CCR au respins solicitarea de a sesiza Comisia de la Venetia Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare…

- Costuri suplimentare si birocratie tipic romaneasca. Acreditarea ceruta prin Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate este un proces extrem de complex, foarte costisitor si care depaseste posibilitatile materiale ale multor cabinete de medicina a familiei. In acelasi timp, este vorba…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata, informeaza AGERPRES . Art. 34 al…

- Ministerul Sanatatii organizeaza, joi, o dezbatere publica cu privire la legea transplantului uman. In contextul dezbaterii de joi, ministerul Sanatatii a solicitat preluarea tuturor observatiilor si propunerilor transmise in cadrul procesului de dezbatere publica a proiectului Legii privind transplantul…

- "Noile masuri agreate azi vor fi introduse intr-un proiect de Ordonanta care va fi supus aprobarii Guvernului in cursul acestei luni, pe perioada vacantei parlamentare. Doresc sa cream un sistem in care medicii sa poata oferi un act medical de calitate, acordand mai mult timp consultatiilor si discutiilor…

- Proiect: Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat marti ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Ministrul Educației, Liviu Pop, a confirmat ca toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15…

- Presedinele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66/2017 privind stabilirea unor masuri in domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, in vederea asigurarii protectiei intereselor esentiale ale sigurantei…