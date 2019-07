Stiri pe aceeasi tema

- "De la inceputul acestui an si pana in prezent, 28 de persoane au depus cereri la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu in vederea evaluarii initiale pentru a deveni asistenti maternali profesionisti; evaluarea initiala este o etapa premergatoare obtinerii atestatului…

- De la inceputul acestui an si pana in prezent, 28 de persoane au depus cereri la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Giurgiu in vederea evaluarii initiale pentru a deveni asistenti maternali profesionisti; evaluarea initiala este o etapa premergatoare obtinerii atestatului…

- Gabriela, fetița in varsta de șapte ani, a fost luata in plasament de catre un asistent maternal din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, in anul 2013. Fetița s-a nascut cu mai multe probleme de sanatate, astfel ca s-a aflat pe lista copiilor greu adoptabili. Doar anul acesta, o familie din Timișoara…

- DGASPC Timis organizeaza noi cursuri de asistenti maternali profesionisti. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, partener in cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, cofinantat din Fondul Social European prin Programul…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș continua campania de recrutare și identificare de persoane interesate sa exercite profesia de asistent maternal profesionist. The post Curs gratuit pentru asistenți maternali profesioniști appeared first on Renasterea banateana .

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Arad, in calitate de partener, implementeaza proiectul “TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor” inițiat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, in parteneriat cu cele 47 de Direcții…

- Hope and Homes for Children si Rombat anunta parteneriatul strategic prin care compania sustine programul de inchidere a institutiilor de tip vechi (orfelinate) desfasurat de Fundatie in judetul Bistrita-Nasaud. Parteneriatul se va desfasura in perioada 2019-2020 si are o valoare de 50.000 euro, fonduri…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Salaj urmeaza sa angajeze in urmatorii ani 60 de asistenti maternali profesionisti. Actuala rețea de asistența maternala din județul Salaj va fi extinsa, pana la sfarșitul anului 2023, cu 60 de persoane, care vor beneficia de un…