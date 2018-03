Sindicalistii de la FSLR anunta proteste in fata Ministerului Economiei, din cauza situatiei de la santierul naval Mangalia, care a ramas fara lucru dupa blocarea vanzarii de actiuni catre olandezii de la Damen

Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la Romania TV, Traian Basescu l-a atacat pe Bogdan Chirieac, spunand ca este impotriva justiției. Contactat pentru un raspuns in privința celor declarate de fostul președinte, Bogdan Chirieac a replicat foarte scurt: "In cazul justiției, cu acest gen de declarații, Traian Basescu…

- Ministerul Economiei a anuntat ca firma de stat Romaero si compania americana Sikorsky, parte a grupului Lockheed Martin, au semnat un acord de parteneriat industrial care va duce la crearea unui centru regional de echipare si intretinere a a elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black Hawk. Acordul…

- Se anunta noi proteste de amploare. Guvernul se afla in mijlocul unui nou scandal dupa ce o alta categorie sociala anunta ca salariile au scazut in loc sa creasca. Sindicatele funcționarilor publici amenința cu noi proteste dupa ce au vazut care sunt efectele reale ale noii legi a salarizarii, in…

- Sindicatele funcționarilor publici amenința cu noi proteste dupa ce au vazut care sunt efectele reale ale noii legi a salarizarii, in combinație cu revoluția fiscala. La fel ca și in cazul angajaților din poliție sau din sistemul penitenciar o mare parte a funcționarilor publici și a personalului contractual…

- Statul intarzie de mai bine de jumatate de an sa ia o decizie cu privire la soarta santierului naval Daewoo-Mangalia Heavy Industries, cel mai mare constructor de nave din Romania, ceea ce afecteaza activitatea companiei si implicit angajatii.

- Confederatia Nationala Sindicala (CNS) „Cartel ALFA” i-a adresat o scrisoare deschisa, miercuri, prim-ministrului Viorica Dancila, prin care ii cere sa intervina pentru adoptarea, in regim de urgenta, a regulamentului-cadru pentru stabilirea sporului de conditii de lucru acordat personalului din…

- Catalin Urtoi, membru fondator al asociatiei "Impreuna pentru A8", a declarat, duminica, pentru News.ro ca actiunile de protest organizate in ultimul an nu au avut efectul scontat si ca este nevoie de presiune constanta pentru a determina autoritatile sa demareze constructia de autostrazi in Romania.…

- Viorica Dancila, la Congresul Extraordinar al PSD . Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. “Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca si reprezentantii Sindicatului Liber ldquo;Navalistul" s au intalnit, ieri, la sediul Ministerului Economiei, potrivit unui comunicat postat pe pagina oficiala de internet a ministerului.Intalnirea a avut loc la invitatia ministrului pentru a schimba informatii referitoare…

- Reprezentantii Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) au transmis, marti, ca plata orelor suplimentare ar aduce ”sume insignifiante” angajatilor si reclama faptul ca problemele din sistem sunt complexe. Sindicalistii anunta ca, daca pana in 15 martie dialogul cu…

- "Avand in vedere ca ministrul Justitiei, in mod evident dupa zeci de discuatii sterile, nu are nici intentia si nici capacitatea de a rezolva problemele legate de plata celor peste 1 milion de ore suplimentare, a deficitului de personal si a conditiilor precare de lucru, vom cere prim-ministrului…

- "Sunt foarte mari interesele, in primul rand economice, pentru care nu suntem in Schengen. Una dintre consecințele imediate ale aderarii Romaniei la Schengen, va fi un tranzit dublu prin portul Constanța. Acest lucru inseamna ca vom lua din volumul de marfa tranzitat prin portul Rotterdam. Olanda…

- Serban Huidu, Ioana Petric si Codrut Keghes revin la Prima TV incepand de miercuri, 28 februarie, de la ora 20.30, cu un nou sezon „Cronica Carcotasilor“. Repoterii „Adevarul“ au patruns pe platourile de filmare pentru a surprinde cum decurge pregatirea unei astfel de productii.

- "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata", titreaza agentia Reuters, citata de Mediafax."Ministrul Justitiei din Romania a cerut, joi, ca procurorul sef anticoruptie sa fie demis pentru exces de putere, declansand proteste de strada si potential destabilizand…

- Avocatul general - ale carui concluzii sunt urmate, in general, de catre Curte - considera ca taierile ordonate de catre Varsovia din motive sanitare nu sunt justificate si sunt susceptibile sa ”deterioreze” siturile de reproducere ale unor specii protejate, se arataintr-un comunicat. In iulie 2017,…

- Sindicatele din invațamant au decis declanșarea unor noi proteste. Primele acțiuni vor avea loc miercuri și joi la ministerul Muncii. FSLI avertizeaza ca problemele cu care se confrunta profesorii sunt mari, iar in lipsa dialogului proteste de amploare vor putea avea loc in toata țara. FSLI a anunțat…

- Deputații dezbat prima moțiune simpla din noua sesiune parlamentara, in care Opoziția cere demiterea ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Liberalii au depus, saptamana trecuta, in Parlament, motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care…

- Modernizarea Fiscului a ramas in aer, iar programul implementat cu Banca Mondiala a fost oprit. Fostul ministru de finanțe Ionuț Mișa starnea o adevarata controversa la finele lunii ianuarie, dupa ce declara in Comisia Economica a Senatului ca Fiscul nu a cheltuit nici un leu pe sistemul IT in cadrul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine joi, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, la revenirea din concediul petrecut in Germania și Spania. Reamintim ca, in ultima perioada apele din peisajul justiției din Romania au fost din ce in ce mai tulburi, culminand cu scandalul inregistrarilor…

- Potrivit rezultatelor Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare. Conform cercetarii, in cazul a mai mult de 18% dintre barbatii din…

- Guvernul Republicii Moldova va decide daca trece sau nu la ora de vara, dupa ce Consiliul Europei va adopta modificari la Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la ora de vara. Astazi, Parlamentul European a adoptat o Rezoluție prin care cere Comisiei Europene sa efectueze o evaluare…

- Inca patru oameni au fost rapusi de gripa in ultimele 24 de ore. In total sunt 26 de decese inregistrate deja in acest sezon, iar virusul se raspandeste mai repede decat se asteptau medicii. Ministrul Sanatatii spune insa ca nu e cazul sa declare epidemie de gripa la nivel national.

- Proiectul de modernizare a Fiscului s-a blocat din cauza ”lipsei de angajament politic” incepand cu luna octombrie 2017, chiar daca anterior au fost constatate o serie de progrese, arata raportul Bancii Mondiale privind progresul programului. Reamintim, fostul ministru de Finanțe Ionuț Mișa declara…

- Indemnizația de concediu medical pentru femeile gravide ar putea scadea din cauza transferului contribuțiilor sociale, avertizeaza atat ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, cat și specialiștii in fiscalitate din Romania. „Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea…

- Profesorii ameninta cu proteste. Au fost trimise memorii Guvernului Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a trimis premierului, ministrilor Educatiei, Finantelor si Muncii memorii prin care atrage atentia asupra problemelor din educatie, in special asupra salarizarii, amenintand cu proteste.…

- Doar 48% dintre angajatorii din Romania au modificat contractele de munca modificate in programul REVISAL, iar peste 2 milioane de oameni vor avea salariile scazute in mediul privat, a declarat Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS). Pentru ca salariații sa nu aiba lefurile reduse…

- Guvernul rus a ”transferat” Șantierul naval ”Ordjonikidze” din Sevastopol in proprietate federala, in baza decretului semnat de premierul rus, Dmitri Medvedev. Anterior, uzina a aparținut președintelui Ucrainei Petro Poroșenko. In martie 2014, Rusia a ”naționalizat” in Crimeea anexata aproximativ 480…

- Sindicalistii din Penitenciare il contrazic pe ministrul Justitiei,Tudorel Toader, care declara recent ca recidiva ar fi scazut in Romania, si il acuza pe demnitar ca dezinformeaza opinia publica: Daca ar fi adevarat, ar fi extraordinar.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant avertizeaza ca mai multe școli risca sa fie desființate din cauza costului standard per elev, calculat greșit. Este vorba de școlile din zonele izolate iar FSLI cere introducerea unor indici de corecție reali dupa ce mai multe școli au fost somate de inspectorate…

- Austria a informat ca suplimenteaza controalele la frontiera cu Italia pentru "evita repetarea situatiei din anul 2015""Este vorba de o unitate pentru interventii rapide care poate fi mobilizata in doar cateva ore la frontiera", a declarat Herbert Kickl, potrivit Mediafax. Citeste…

- Comisia Europeana va organiza o reuniune pe tema calitatii aerului, fiind convocati ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv din Romania, care risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare din cauza poluarii.

- Sindicatele din invatamant solicita responsabilitate din partea politicienilor pentru ca Romania sa nu ajunga in instabilitate economica si sociala din cauza unor neintelegeri din PSD. De asemenea, sindicalistii fac apel la conducerea PSD sa gaseasca oamenii potriviti care sa faca parte din noul…

- Sindicatele reactioneaza dur dupa afirmatiile premierului Mihai Tudose privind santierul naval din Mangalia. "Consideram ca este cel puțin ineficient sa irosim toate aceste avantaje doar pe construcția unor barcute", sustin reprezentantii sindicatelor, intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Guvernul a promovat in sedinta de miercuri un memorandum care prevede ca statul roman vrea sa-si exercite dreptul de preemtiune asupra pachetului de actiuni de 51% de la santierul naval Mangalia pe care coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering vrea sa-l vanda. Problema este ca acest drept…

- Guvernul, prin Ministerul Economiei, vrea sa rascumpere actiuni de la Daewoo Mangalia pentru a deschide un santier naval al statului unde ar putea fi construite fregate pentru Armata. In acest sens, Guvernul a trimis deja coreenilor de la Daewo o scrisoare prin care anunta ca vor sa-si exercite dreptul…

- Uniunea sindicatelor comunistilor greci PAME a blocat miercuri centrul Atenei în semn de protest fata de legislatia planificata de a limita dreptul muncitorilor la greva, a anuntat postul public de radio si televiziune ERT, informeaza dpa. Protestatarii au purtat bannere si au scandat sloganuri…

- Pașunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada intregului an crescatorilor care sunt proprietari sau dețin cu orice titlu terenuri agricole ori au acordul scris al proprietarilor de terenuri agricole, pe care se pașuneaza. Masura a fost luata de Guvern printr-o ordonanța de urgența care ridica…