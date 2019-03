Sindicalistii de la Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania vor protesta joi in fata Guvernului cu 5.000 de masini, arata un comunicat al COTAR remis AGERPRES.



"Indiferent ce a anuntat Guvernul, in urma protestului organizat astazi (miercuri, n.r.), noi vom iesi in strada maine (joi, n.r.), cu cele 5.000 de masini din toata tara, pentru a arata Guvernului ca nu ne mai lasam pacaliti. Aceeasi promisiune ne-a mai stopat actiunile, trei ani la rand. Pana cand nu vedem in vigoare OUG promis, cu eliminarea sintagmei "in mod repetat", cu trecerea activitatii…