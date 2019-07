Sindicalistii CFR Calatori vor sa-l dea jos pe directorul general si vor protesta la Ministerul Transporturilor

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 1.000 de sindicalisti ai CFR Calatori vor protesta pe 17 iulie, timp de trei ore, in fata Ministerului Transporturilor, solicitand in principal indepartarea directorului general Valentin Dorobantu din fruntea companiei, din cauza masurilor pe care acesta le-a luat, printre acestea numarandu-se…

- Sindicalistii sunt nemultumiti de faptul ca CNAIR nu a demarat negocierile cu angajatii pentru Contractul Colectiv de Munca, dar si de faptul ca bugetul companiei pentru anul 2019 nu prevede cresteri salariale pentru angajati. 'Intre CNAIR si Sindicat s-a incheiat Contractul Colectiv de Munca la…

- Remarul 16 Februarie, contractorul reparatiilor la celebra sageata albastra, nu a reusit sa repare decat sase din cele o suta douazeci de automotoare pe care CFR Calatori le are in exploatare. In acest moment, contractul de reparatie este expirat, iar pentru a putea fi reparate va trebui lansata…

- Sindicaliștii de la metrou au decis suspendarea acțiunilor de protest programate pentru aceasta saptamana. Ei spun ca aceasta este ultima pasuire pe care o acorda Ministerului Transporturilor, dupa mai multe proteste organizate pana acum, pentru a rezolva situațiile semnalate in subteran. Principala…

- Utilizatorii retelei de metrou pot folosi, incepand de joi, o noua iesire la statia de metrou Tineretului de pe magistrala 2, care a fost inaugurata de oficialii Metrorex si ai Ministerului Transporturilor, scrie Mediafax. Cea de-a doua iesire este orientata in directia Piata Unirii, si beneficiaza…

- Controversatul fost director al CFR Calatori din era Ovidiu Silaghi - Relu Fenechiu, Valentin „Smart” Dorobanțu, demis in 2014 pentru management dezastruos de catre fostul ministru al Transporturilor Ramona Manescu, a revenit suprinzator, anul acesta, la conducerea operatorului național feroviar de…

- CFR Calatori estimeaza pierderi de 431,05 milioane lei in acest an, la venituri totale de 2,136 miliarde lei, si va aloca 860,25 milioane lei pentru reparatii, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor, actionarul…