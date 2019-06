Stiri pe aceeasi tema

- Compania CFR Infrastructura nu mai are motive sa se planga de lipsa banilor pentru reabilitarea caii ferate, deoarece au fost alocati peste 300 de milioane de euro pentru acest proiect, suma care, daca va fi cheltuita, va fi suplimentata la rectificarea bugetara, a declarat marti secretarul de stat…

- Fiara incoltita este cea mai periculoasa. PSD si ALDE sunt doua partide pe care romanii, prin votul lor, le-au pus la colt pe coji de nuca in 26 mai. Baronii socialisti isi vad taiate conductele de bani la care s-au mufat din 2012 cu o lacomie incredibila. Formatiunea lui Tariceanu isi vede amenintata…

- Compania ceha de energie CEZ intenționeaza sa vanda active din Romania, Bulgaria, Turcia și Polonia, pentru a se concentra pe piața ceha, a declarat CEO-ul companiei in publicația Hospodarske Noviny, citata de Reuters.Planurile reprezinta o schimbare a strategiei CEZ, companie de stat, de…

- Cei opt elevi pentru care MAE a activat Celula de Criza in urma atentatelor din Sri Lanka sunt de la Colegiul „Costache Negruzzi” din Iași. Sindicaliștii din educație au transmis, duminica seara, ca aceștia sunt in siguranța și vor reveni in țara imediat ce va fi posibil, inforemaza Mediafax.Citește…

- Fostul premier Mihai Tudose pune tunurile pe Guvernul Dancila care a hotarat inchiderea a trei mine din Valea Jiului. „Jos labele de pe Romania! Urgent!”, este mesajul fostului premier pentru Guvernul PSD-ALDE.Ministrul Justiției din Germania, atac EXPLOZIV la PSD: 'Condamn cu fermitate ceea…

- Romania intalneste Lituania in al treilea meci din Preliminariile pentru Campionatul European de Handbal Masculin din 2020. Elevii lui Manuel Montoya vor infrunta la Targoviste nationala condusa de Mindaugas Andriuska, joi, 11 aprilie, de la ora 18:00.

- Societatea Hexi Pharma a pus in pericol viata a milioane de pacienti care au beneficiat de asistenta medicala din partea acelor unitati sanitare carora le fusese livrate biocide ineficiente in combaterea infectiilor nosocomiale.Aceasta este o parte din motivarea judecatorului Mitu Stegaru…