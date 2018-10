Stiri pe aceeasi tema

- ”Avem doua mari nemultumiri: una legata siguranta circulatiei, din ce in ce mai des apar probleme cu mii de calatori in ele si a doua este legata de negocierea contractului colectiv de munca. Nu ne-am inteles deocamdata”, a declarat, vineri, intr-o interventie telefonica la Digi 24, Ion Radoi, liderul…

- Prevederile Contractului Colectiv de Munca (CCM) actual expira pe data de 27 octombrie, iar daca negocierile care vor continua si astazi vor esua vom declansa greva generala, undeva pe 10 - 15 noiembrie, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, Ion Radoi, presedintele

- Prevederile Contractului Colectiv de Munca (CCM) actual expira pe data de 27 octombrie, iar daca negocierile care vor continua si astazi vor esua vom declansa greva generala, undeva pe 10 - 15 noiembrie, a...

- Sindicaliștii de la metrou anunța ca ar putea declanșa greva generala in perioada 10-15 noiembrie, potrivit Digi 24.Contractul colectiv de munca expira maine, insa pana acum nu s-a ajuns la un nou acord. Un alt semnal de alarma pe care il trag sindicaliștii se refera la necesitatea…

- Primarul Nicolae Robu s-a intalnit pentru a doua oara in aceasta saptamana, marți, cu sindicaliștii de la filarmonica. Edilul-șef susține ca le-a ințeles durerile, dar și ca ei trebuie sa ințeleaga ca nu pot ține greva la nesfarșit. „In final, ei s-au angajat, a fost din proprie inițiativa…

- Protestul din luna august organizat de sindicaliști nu a rezolvat problemele cu care se confrunta angajații de la metrou, astfel ca USLM a anunțat ca se va intra in greva in prima saptamana a lunii noiembrie. „Pe data de 27 octombrie va expira contractul si, se pare, ca ne indreptam, din pacate, spre…

- Siguranta calatorilor cu metroul este in pericol, intrucat Metrorex are un deficit de 700 de oameni, iar sindicatul ia in calcul o noua greva generala daca problemele nu se rezolva, a declarat luni Ion Radoi, presedintele Sindicatului Liber Metrou (USLM). Aproximativ 300 de salariaţi ai Metrorex…

- Presedintele Sindicatului National Sport si Tineret (SNST), Andy Nagy, a declarat, marti seara, pentru Agerpres, ca in urma consultarilor cu reprezentantii filialelor din toata tara s-a decis ca miercuri angajatii din domeniul Sport si Tineret sa intre in greva generala. „Noi am fost azi chemati la…