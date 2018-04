Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul National al Functionarilor Pubici (SNFP) spune ca salariile angajatilor bugetari se acorda in mod discretionar solicita public Ministerului Muncii si Justitiei Sociale sa comunice motivele pentru care angajatii ministerului nu au primit salariile inainte de Paste, asa cum au primit celelalte…

- Ministerul Educației Naționale arata ca salariile vor fi platite angajaților din sistemul de invațamant pe 13 aprilie și invoca „volumul mare de munca”. Precizarea vine dupa ce, miercuri, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a explicat ca nu toți bugetarii vor primi salariile inainte de Paște, așa…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatia platii salariilor in avans. "Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Paste si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut…

- "Nu toti bugetarii sunt in situatia fericita de a-si primi salariile inainte de Paste. Cei care au dat declaratii din partea Guvernului nu au cunoscut care sunt procedurile de plata, cel putin in sistemul preuniversitar. Programul de salarizare in sistem a suportat modificari pana la inceputul acestei…

- Ordinul ministrului Finantelor, prin care se stabileste ce institutii vor primi salariile pe luna martie, pe data de 5 aprilie, adica înainte de Paste, a fost publicat, miercuri, în Monitorul Oficial.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere Guvernului sa rezolve problema platii salariilor pentru angajatii din sistemul de educatie, care nu isi vor primi banii in avans inaintea sarbatorilor, spunand ca premierul Viorica Dancila trebuie sa isi asume ca face declaratii fara sa se asigure…

- "Angajatii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nu au solicitat plata in avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, pe 15 ale lunii, motiv pentru care MMJS nu a facut o solicitare de devansare a termenului catre Ministerul de Finante. In principiu, astfel de solicitari au fost facute…

- Ministerul Muncii sustine ca plata pensiilor este "un proces de durata, care necesita aproximativ doua saptamani, in fiecare luna", mentionand ca pensiile aferente ultimei luni au fost achitate pana pe 30 martie, iar efectuarea unei plati in perioada 2-5 aprilie ar fi imposibila. "Cum…

- Banii primiți inainte de sarbatori prind foarte bine, insa nu toți bugetarii iși vor umple buzunarele pana la Paști. Astfel, intreg personalul MAI va primi la data de 5 aprilie, norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aprox. 960 de lei pentru polițiști și militari și 750 de lei pentru…

- Dupa ce marți a spus ca salariile bugetarilor vor fi platite inainte de Paste, dar pensiile nu, premierul Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatia platii salariilor in avans.„Asa cum stiti, am decis sa platim salariile…

- Nu toti angajatii institutiilor de stat vor primi salariile maine, cand e ultima zi lucratoare inaintea invierii. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat la Antena 3 ca deși a fost asigurat cadrul legal, mulți nu și-au manifestat interesul. „La lista adaugata ieri in Monitorul Oficial…

- Veste proasta pentru pensionari inainte de Paște. Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile celor peste un milion de bugetari vor fi virate saptamana aceasta, inainte de Paste. Pensionarii nu se vor putea bucura, insa, de acelasi lucru. Motivul? Ca sa nu existe o perioada foarte mare…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat abia marți decizia cu privire la plata in avans a salariilor bugetarilor, respectiv a pensiilor. Daca salariații de la stat vor primi lefurile in aceste zile, ca sa aiba bani de Sarbatori, varstnicii se pot uita lung, pentru ca banii vor ajunge la ei abia de la jumatatea…

- Salariile bugetarilor vor fi platite inainte de Paste, nu si pensiile Pensiile nu se vor da înainte de Paste, anunta premierul Viorica Dancila. Acestea se platesc de obicei între zilele de 14 si 27 ale lunii, iar daca vor fi achitate în avans oamenii ar fi pusi în dificultate…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, la Parlament ca salariile bugetarilor vor fi platite inainte de Paste. Pensionarii mai au de asteptat, caci referitor la pensii prim-minstrul a anuntat ca vor fi platite dupa Sarbatorile pascale. Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile celor peste un milion de bugetari vor fi virate saptamana aceasta, inainte de Paste. Pensionarii nu se vor putea bucura, insa, de acelasi lucru.Primul ministru considera ca in cazul in care se vor acorda și pensiile inainte de Paște va fi o perioada…

- “Se lucreaza la un pachet privind Pilonul II de pensii. Nu va pot mai multe detalii. O sa discut cu ministrul Muncii, dupa ce acest pachet va fi gata vom vorbi, pentru ca nu vreau sa venim cu un punct de vedere si pe urma sa il schimbam”, a afirmat Dancila. Referitor la scaderile la contributiile…

- "Datele statistice oficiale arata ca puterea de cumparare din Romania a crescut in 2017 cu 12,7%, in cazul salariilor, si cu 10,3% la pensia medie. Sunt cele mai mari cresteri de putere de cumparare in cadrul Uniunii Europene. M-ati intrebat daca sunt bani, de la 1 aprilie, sa platim salariile profesorilor.…

- Vesti deloc bune pentru pensionarii care sperau sa isi primeasca pensiile inaintea Sarbatorilor Pascale. Aflata la Parlament, pentru a oferi lamuriri, odata ce deputatii liberali au considerat ca trebuie sa le explice “romanilor unde sunt banii din cresterea economica”, Viorica Dancila a raspuns si…

- Guvernul Dancila nu mai vrea sa dea bugetarilor salariile inainte de Paște, informeaza Antena3, care citeaza surse politice.In sedinta de joi a Cabinetului Dancila urma sa fie discutata posibilitatea ca salariile bugetarilor sa fie platite inaintea vacantei de Paste, dar discutia nu a avut…

- Deputatul PSD de Prahova, Razvan Ursu, a salutat recenta initiativa a Ministerului Muncii si Justitiei Sociale legata de dezvoltarea serviciilor publice. Este vorba despre un proiect care s-a aflat si in dezbatere publica nationala, ce vizeaza doua programe nationale sociale, de interes atat pentru…

- Pensiile și salariile bugetarilor ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. ”Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Salariile celor peste un milion de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Vasile Felix Cozma a fost numit in functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, vineri, in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro. Acesta are rang de secretar de stat. Vasile Felix Cozma il va inlocui…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP) ia in calcul organizarea de proteste, pentru ca o mare parte a personalului contractual din administratia publica nu a beneficiat de cresteri salariale. „La fel ca si in cazul ang...

- Reprezentantii Sindicatului National al Functionarilor Publici (SNFP) anunta ca vor declansa proteste luna viitore, nemultumiti ca unele categorii de functionari publici au avut de suferit in urma aplicarii legii privind salarizarea personalului din sistemul bugetar si ca au avut parte de scaderi salariale,…

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentantii Asociatiei M.A.M.E, care ofera sprijin copiilor cu afectiuni oncologice si alte probleme grave, si ai Asociatiei Suport Mastocitoza Romania, in vederea identificarii unor masuri concrete destinate sustinerii…

- Guvernul va acorda o importanta speciala dezvoltarii regionale si locale, a afirmat, joi, premierul Viorica Dancila. "Guvernul va acorda o importanta speciala dezvoltarii regionale si locale. (...) Consider ca dezvoltarea locala este pilonul cel mai solid al dezvoltarii Romaniei. In ultimele doua saptamani,…

- 'Profesorii si medicii au primit astazi o veste buna, pentru ca, am afirmat in repetate randuri, Legea salarizarii unitare urmareste cateva domenii de interes strategic, cu referire la educatie si sanatate. Deci atat medicii, cat si profesorii, doua categorii profesionale foarte importante, de care…

- Csaba Asztalos, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, a precizat luni ca punctul de vedere al premierului a fost depus la CNCD in cursul zilei, iar in aceste conditii audierea, care este programata marti, la ora 9.30, poate avea loc si in absenta Vioricai Dancila, care…

- „Dintre multele decizii toxice promovate de PSD impotriva romanilor face parte și Ordonanța nr.4/2017, prin care Guvernul supraimpoziteaza contractele part-time, o decizie halucinanta care sfideaza orice logica elementara. Iar pentru ca dezastrul sa fie complet, Guvernul PSD a promovat in tandem și…

- Cei care refuza sa lucreze ar putea ramane fara ajutor social. Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petiție online pentru a modifica legea venitului minim garantat astfel incat celor care refuza sa lucreze sa li se retraga ajutorul social. Deputatul PNL spune ca a i-a venit aceasta idee dupa ce a…

- Majorarea salariilor pentru personalul din familia ocupationala Justitie in anul 2018 se va face prin majorarea cu 25%, incepand cu luna ianuarie 2018, a salariului de baza / indemnizatiei de incadrare avute in luna decembrie 2017, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii. "Ca urmare a discutiilor…

- „In ultimele sase luni, niciun reprezentant al grefierilor nu s-a adresat Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Abia ieri (luni, n.r.), ulterior invitatiei publice a ministerului la dialog, ne-au transmis si noua comunicatul de presa remis dumneavoastra. Le adresam, din nou, invitatia la dialog,…

- Ministrul Muncii a anuntat, marti, ca inca din luna mai 2017 se stia ca in cazul a 3% dintre bugetari vor scadea salariile, ea insasi anuntand acest lucru de mai multe ori. Lia Olguta Vasilescu a precizat ca s-a facut o confuzie intre legea salarizarii si modificarile aduse Codului Fiscal.

- Legea privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a inceput sa produca efecte din data de 1 iulie 2017, iar faptul ca de la 1 ianuarie 2018 salariile foarte mari vor scadea a fost cunoscut inca din momentul dezbaterii acestui proiect de lege in Parlament, afirma reprezentantii Ministerului…

- Legea privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a inceput sa produca efecte din data de 1 iulie 2017, iar faptul ca de la 1 ianuarie 2018 salariile foarte mari vor scadea a fost cunoscut inca din momentul dezbaterii acestui proiect de lege in Parlament, afirma reprezentantii Ministerului…

- Președintele Klaus Iohannis și-a dat acordul astazi in privința noului Guvern. Deși a semnat pentru Executivul Vioricai Dancila, șeful statului i-a distrus pur și simplu pe cei de la Putere. A criticat atat politica economica a acestora, dar și schimbarile dese de Guvern sau modificarea legilor justiției.Citește…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu afirma ca nu a primit nicio citatie de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) în legatura cu declaratii la adresa premierului desemnat, Viorica Dancila, pe care spune ca nu a comparat-o cu o maimuta. "N-am primit nimic. Trebuie sa primesc…

- Numarul maxim de locuri la tratament balnear asigurat pentru 2018 in unitatile de tratament proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice este de 59.527, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, conform unui proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei…