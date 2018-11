Stiri pe aceeasi tema

- Ințelegerea de colaborare dintre cele doua state a fost parafata astazi in condițiile in care Romania traverseaza o criza acuta a forței de munca, iar Republica Vietnam are o populație de 94 de milioane de locuitori, dintre care aproximativ 60 de milioane sunt persoane apte de munca, se arata in comunicatul…

- Firma Savini Due din Sebes, controlata de omul de afaceri italian Piersante Savini, estimeaza ca va incheia anul in curs cu o cifra de afaceri de 30 mil. euro, in crestere cu aproximativ 17% fata de 2017, potrivit calculelor ZF facute pe baza datelor transmise de companie si a celor de la Ministerul…

- Cea mai mare banca din Romania, Banca Transilvania, va utiliza integrat platformele furnizate de UiPath, o companie de automatizari software inființata in Romania, evaluata acum la 3 miliarde de dolari, și de startupul romanesc Druid, inființat anul acesta.

- Incasarile deficitare ale Fiscului și cheltuielile foarte mari par sa oblige Finanțele sa aplice anumite masuri mai devreme aratand, inca o data, impredictibilitatea fiscala de care se plange mediul de afaceri. Ultimele declarații ale ministrului Finanțelor par sa arate situația spre care se indreapta…

- Doar doi din cei 16 asiguratori autorizați sa practice asigurarile generale in Romania au produse de asigurare de risc cibernetic pentru persoane juridice, iar o a treia intenționeaza sa implementeze in Romania astfel de produse, existente insa la nivelul grupului din care face parte compania, arata…

- Manfred Weber, liderului grupului parlamentar al Partidului Popular European (PPE), s-a declarat "foarte ingrijorat" de situatia din Romania, observand ca Guvernul inregistreaza regrese in combaterea coruptiei si cerandu-i premierului Viorica Dancila sa ofere explicatii in Parlamentul European, transmite…

- Pretul benzinei a ajuns aproape de pragul psihologic de sase lei pe litrul, la mai multe statii de carburanti din tara. Pe alocuri, carburantii premium au depasit deja acest prag. In curand la fel vor sta lucrurile si cu sortimentele standard tinand cont de ritmul scumpirilor aplicat in Romania.

- Cele mai mari banci din Romania au identificat șase riscuri ridicate și trei moderate cu care se confrunta in activitatea lor, potrivit unui raport publicat de Banca Centrala. Riscul de scumpire a finanțarii (ca urmare a majorarii ratei dobanzii si/sau a deprecierii leului) devine primul risc sistemic,…