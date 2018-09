SINCERITATEA lui Teodorovici: Statul român a băgat multe firme în faliment Eugen Teodorovici a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, ce parere are despre faptul ca multi oameni de afaceri se plang de abordarea ANAF si a spus ca ”pana la finalul anului lucrile se vor schimba”. ”Statul, fata de primariile care sunt in situatii dificile, vine si le mai tranteste una: le blocheaza conturi, nu-i mai lasa pe primari sa faca investitii, este o aberatie. Statul trebuie sa se ingrijeasca ca lucrurile sa mearga in continuare, ca acele proiecte sa fie duse la bun sfarsit”, a spus ministrul de Finante. Acesta a explicat ca statul nu a fost ”un partener pentru mediul de afaceri”.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca a primit un raport de la Ministerul Justiției in care se arata ca notarul Cornelia Popa, care s-a ocupat de actele casei lui Klaus Iohannis de la Sibiu, a procedat corect in toata procedura.”Am primit de la Ministerul Justiției un raport…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus, marți seara, ca executivul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate ”plați necesare și urgente”, iar avizul CSAT este unul consultativ. Ea a mai menționat ca decizia va aparține juriștilor, care discuta pentru a…

- Ministrul de Finante, verificari la minister si la ANAF in cazul casei familiei Iohannis. Eugen Teodorovici a declarat, duminica seara, ca a dispus verificari la institutiile din subordine si la nivelul ANAF pentru a afla modul in care a fost pusa in aplicare legea in cazul casei familiei Iohannis.…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat la Antena 3 ca iși dorește sa inceapa un razboi cu marii evazioniști din piețele de contrabanda care genereza cele mai mari pierderi la bugetul de...

- In urma cu o luna, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, le plangea de mila marilor datornici la stat, sustinand ca “lista rusinii” ar trebui sa fie ascunsa de ochii cetatenilor. La scurt timp, insa, acelasi Teodorovici a demarat, la comanda lui Liviu Dragnea, o campanie furibunda impotriva presedintelui…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca asteapta motivul legal pentru care ANAF nu a cerut la Cartea Funciara ca imobilul din Sibiu pierdut de familia presedintelui Klaus Iohannis in 2015 sa treaca in proprietatea statului, iar seful Fiscului, Ionut Misa, nu va mai fi subordonatul…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta". "Amnistia fiscala este prevazuta…

- Teodorovici anunța ca ANAF va recupera suma incasata drept chirie de președintele Klaus Iohannis, dupa ce a pierdut procesul in instanța. Reacția prompta a ministrului de Finanțe a venit la scurt timp dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea i-a cerut lui și șefului ANAF sa recupereze sutele de mii de euro…