V. Stoica In primavara acestui an, Primaria Sinaia anunța semnarea a doua contracte de finanțare cu o gramada de bani europeni, unul dintre acestea vizand realizarea unei parcari imense care ar trebui sa fie construita chiar in fața garii orașului, pe zona in care in prezent exista vestitele trepte șerpuite care duc turistul de pe peronul stației CFR spre centrul orașului. Pe 25 aprilie, s-a parafat contractul de finanțare pentru proiectul “Park and Ride”, a carui valoare se ridica la aproape șase milioane de euro. Se spunea atunci ca aceasta parcare va avea rolul de a descongestiona traficul…