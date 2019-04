Stiri pe aceeasi tema

- Peste 42 % dintre elevii de clasa a XII-a și peste 33% dintre elevii de clasa a XI-a din județul Covasna au obținut obținut medii de promovare la simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat. Simularea a fost organizata la nivel național, de Ministerul Educației Naționale…

- Peste 3600 de elevi din județul Covasna au participat la simularea Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a. La simulare au participat, in premiera, și elevii claselor a VII-a. Potrivit rezultatelor date publicitatii de catre conducerea Inspectoratului Scolar Județean (ISJ) Covasna, la simularea naționala…

- Luiza Radulescu Pintilie Ieri a inceput si in Prahova, in conformitate cu calendarul stabilit de Ministerul Educatiei Nationale, sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2019, la care participa elevi din clasele a XI-a si a XII-a ale institutiilor de invatamant din judet. In contextul in care,…

- Aproape 300.000 de liceeni sunt asteptati sa participe, de luni, la simularea examenului de Bacalaureat, care va incepe cu proba scrisa de Limba si literatura romana. Testarea se adreseaza elevilor inscrisi in clasele a XII-a/zi si a XIII-a seral/ frecventa ...

- Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat incepe astazi, 18 martie, cu proba de limba și literatura romana. Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național se organizeaza pentru elevii claselor terminale ale liceului a XII-a zi și a XIII-a seral/frecvența redusa,…

- In perioada 18 21 martie 2019, se desfasoara simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national 2018 2019, informeaza ISJ Constanta Probele se deruleaza in 59 de unitati de invatamant din judetul Constanta 27 sunt in municipiu , cu participarea unui numar de 9753 de candidati, dupa cum…

- Saptamana viitoare se da startul simularii Evaluarii Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, iar in 18 martie incepe simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național. Simularile sunt organizate la nivel național, prin Ministerul Educației Naționale, pentru familiarizarea elevilor…

- Incep simularile examenelor naționale – Bacalaureat și Evaluare Naționala. In Timiș, 21.735 de elevi sunt așteptați la simulare. Vor da simularea examenelor elevi din clasa a VII-a, a VIII-a, a XI-a, a XII-a și a XIII-a. Sunt 11.504 elevi in clasa a VII-a și a VIII-a din Timiș așteptați la simularea…