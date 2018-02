Simulari BAC si Evaluarea Nationala 2018. Ministerul Educatiei a anuntat perioadele Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii de clasa a VIII-a vor incepe pe 5 martie, cu simularea la limba romana, vor continua a doua zi, pe 6 martie, cu cea la matematica, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 martie. Elevii din clasele a XI-a si a XII-a vor sustine simularile probelor scrise pentru Bacalaureat in perioada 19-22 martie. Simularea la limba romana va avea loc pe 19 martie, cea la matematica sau istorie pe 21 martie, iar cea la alegere, in functie de profil sau specializare, va avea loc pe 22 martie. Elevii vor primi rezultatele pe 30 martie. ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

