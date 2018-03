Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a. Sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017-2018, anunta Ministerul Educatiei.

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a. Sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017-2018, anunta Ministerul Educatiei.

- Luni dimineața incepe simularea Evaluarii Naționale. Prima proba este cea scrisa la limba și literatura romana , programata sa inceapa la ora 9,00. Subiectele de simulare vor respecta programa valabila pentru Evaluarea Naționala, iar modul de desfașurare a testarii este cel de la examenul propriu-zis.…

- Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant din tara, au optat sa boicoteze simularea examenului de Evaluare Nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018, anunta Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant. La Buzau insa, situatia este un pic incerta. Potrivit liderului…

- Ministerul Educatiei Nationale face apel la cadrele didactice care au anuntat ca vor boicota simularea Evaluarii Nationale din cauza unor nemultumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, institutia sustinand ca boicotul nu este o solutie.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant vrea sa boicoteze simularile pentru testarea nationala de saptamana viitoare. Scoli din 28 de judete au anuntat ca vor participa la aceasta forma de protest.

- Vacanta neasteptata, de o saptamana, impusa de conditiile meteo nefavorabile se termina luni, 5 martie, cand in scolile din tot judetul elevii se intorc la cursuri, iar cei de clasa a VIII-a vor sustine si prima proba a simularii Evaluarii Nationale.

- Cu putin timp in urma, Ministerul Educatiei a dat publicitatii un comunicat de presa in legatura cu anuntatul boicot de maine al simularii Evaluarii Nationale in cateva unitati de invatamant din tara. "In urma informatiilor aparute in presa, potrivit carora cadrele didactice din 1.100 unitati de invatamant…

- Ministerul Educatiei le transmite sindicalistilor care ameninta cu boicotarea simularii Evaluarii Nationale ca boicotul nu este o solutie, facand apel la cadrele didactice sa nu ii afecteze pe elevi prin demersuri radicale si reamintindu-le ca tocmai au primit o marire salariala de 20%. “Boicotul nu…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, face apel la sindicalisti sa nu blocheze simularea Evaluarii Nationale. Mai exact, Ministerul Educatiei Nationale a emis un comunicat de presa in care face un apel catre cadrele didactice, care au anuntat boicotarea examenului de Evaluare Nationala, care are loc in…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, face apel la sindicalisti sa nu blocheze simularea Evaluarii Nationale. Mai exact, Ministerul Educatiei Nationale a emis un comunicat de presa in care face un apel catre cadrele didactice, care au anuntat boicotarea examenului de Evaluare Nationala, care are loc in…

- Precizarile Ministerului Educatiei Nationale referitoare la simularea probelor din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) In urma informatiilor aparute in presa, potrivit carora cadrele didactice din 1.100 unitati de invatamant au optat sa boicoteze simularea probelor din…

- Simularea nationala va fi organizata in 181 de unitati scolare de pe raza judetului Iasi si urmareste familiarizarea elevilor cu rigorile Evaluarii Nationale si mai ales optimizarea rezultatelor obtinute de acestia la finalul studiilor gimnaziale. Probele scrise vor incepe la ora 9.00, fiind programate…

- Precizarile Ministerului Educatiei Nationale referitoare la simularea probelor din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII a EN VIII In urma informatiilor aparute in presa, potrivit carora cadrele didactice din 1.100 unitati de invatamant au optat sa boicoteze simularea probelor din cadrul…

- Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018. Sindicaliștii au precizat ca angajații din educație protesteaza din cauza nemulțumirilor majore și a lipsei de raspuns…

- In urma informatiilor aparute in presa, potrivit carora cadrele didactice din 1.100 unitati de invatamant au optat sa boicoteze simularea probelor din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, Ministerul Educatiei Nationale (MEN) arata boicotul nu este o soluție, mai ales ca salariile…

- Ministerul Educației Naționale face apel la cadrele didactice care au anunțat ca vor boicota simularea Evaluarii Naționale din cauza unor nemulțumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, instituția susținând ca boicotul nu este o soluție. "Ministerul Educației Naționale…

- Mai multi dascali si sindicalisti din Educatie vor boicota simularea pentru Evaluarea Nationala, in perioada 5-7 martie, in 1.100 de unitati de invatamant, anunta Federatia Sindicatelor Libere dn Educatie. Reprezentantii institutiei spun ca recurg la aceasta forma de protest din cauza nemultumirilor…

- Ministrul Educatiei face apel la sindicalisti sa nu blocheze simularea Evaluarii Nationale. Ministerul Educatiei Nationale a emis un comunicat de presa in care face un apel catre cadrele didactice, care au anuntat boicotarea examenului de Evaluare Nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018.…

- Cadrele didactice din peste 1100 de școli vor boicota Simularea examenului de Evaluare Naționala care va incepe luni, 5 martie 2018. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta ca a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar la nivelul cadrelor…

- Mai multi dascali si sindicalisti din Educatie vor boicota simularea pentru Evaluarea Nationala, in perioada 5-7 martie, in 1.100 de unitati de invatamant, anunta Federatia Sindicatelor Libere dn Educatie. Reprezentantii institutiei spun ca recurg la aceasta forma de protest din cauza nemultumirilor…

- Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018, anunta Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, precizand ca angajatii din educatie au ...

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant anunța un protest de amploare. In 1.100 de scoli va fi boicotata simularea examenului de evaluare nationala, asta pentru ca profesorii sunt nemulțumiți de masurile Guvernului.”Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a consultat in aceasta…

- In urma cu putin timp, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a facut public rezultatul consultarilor cu membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor si s a decis boicotarea examenului de evaluare nationala. Iata comunicatul FSLI. "Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati…

- Sindicalistii cer si boicotarea simularii examenului national de bacalaureat Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018, anunta FSLI, precizand ca angajatii…

- Cadrele didactice afiliate Sindicatului Liber din Invațamant (SLI) au decis ca membrii de sindicat sa nu participe la simularea Evaluarii Naționale, ce urmeaza sa aiba loc in perioada 5-7 martie, și nici la simularea examenului de Bacalaureat din perioada 19-22 martie. Decizia a fost luata in urma ședinței…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017 - 2018. Conform calendarului, luni, 5 martie, are loc proba…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Sunt așteptați sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscriși in clasa a VIII-a la inceputul anului școlar 2017-2018, transmite ministerul.…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. Sunt așteptați sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscriși in clasa a VIII-a la inceputul anului școlar 2017-2018, anunta Ministerul Educatiei.…

- In perioada 5 - 7 martie 2018, conform calendarului stabilit de Ministerul Educatiei se desfasoara simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a. Astfel, proba de Limba si literatura romana este programata luni, 5 martie, proba la Matematica, marti 6 martie iar pe 7 martie este programata…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Sunt așteptați sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscriși in clasa a VIII-a la inceputul anului școlar 2017-2018. Calendarul simularii…

- Conform Ordinului de ministru nr. 3019/2018, simularea examenului de Evaluare Nationala 2018 incepe luni, 5 martie, cu testarea elevilor de clasa a VlII-a la Limba si Literatura Romana. Liceenii din clasele terminale vor incepe simularea BAC-ului pe 19 martie. Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul…

- Potrivit calendarului simularii Evaluarii Naționale este urmatorul: luni, 5 martie- Limba și literatura romana, in 6 martie – Matematica, in 7 martie- Limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele. Ministerul Educației organizeaza in intervalul 19 – 30 martie…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul Național de Evaluare și Examinare a postat modele de teste, pe site-ul …

- Subiectele pentru toate materiile de examen definitivat pot fi vazute pe subiecte.edu.ro. Lucrarile scrise au fost evaluate in 6 centre organizate la nivel national. Rezultate sunt afisate la centrele de examen si pe definitivat.edu.ro. Contestatiile pot fi depuse in centrele de examen, conform calendarului…

- Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018) sunt programate in perioada 12-22 februarie 2018. Sunt așteptați sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a, dar și absolvenți din promoțiile…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a publicat calendarul examenelor naționale ce vor avea loc pana la finalul anului școlar 2017 - 2018. Astfel, MEN organizeaza in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. De asemenea, in intervalul…

- TESTE….Elevii vasluieni care sunt in clasa a VIII-a si a XII-a trebuie sa se pregateasca pentru examene. Ministerul Educatiei Nationale a anuntat ca organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), iar in intervalul 19…

- Anul acesta este prima data cand absolventii de liceu sustin probele de competente in luna februarie, spre deosebire de anii trecuti, cand erau sustinute in vara, impreuna cu probele scrise. Acestea vor debuta in 12 februarie. De asemenea, in 2018, simularea examenelor se va desfasura, la…

- Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor naționale din anul școlar 2017-2018. In intervalul 19 – 22 martie 2018, va avea loc simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat. Simularea probelor scrise din cadrul…

- Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor naționale din anul școlar 2017-2018 Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). De asemenea,…

- Ministerul Educatiei a anuntat joi calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie.…

- Calendar simulare Evaluare Nationala pentru clasa a VIII - a 13 martie: Limba si literatura romana 14 martie: Limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna) 16 martie: Matematica 31 martie:…

- Elevii din clasa a VIII-a dau simularea Evaluarii Naționale 2018 in perioada 5-7 martie, prima proba scrisa fiind la Limba și literatura romana. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.…

- Cadrele didactice titulare in una sau mai multe unitati de invatamant sau pe doua ori mai multe specializari, din judetul Vrancea, isi pot intregi norma didactica prin transfer, cererile putand fi depuse pana pe 26 ianuarie. Conform unei adrese trimise de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vrancea…

- 40 de cadre didactice, care au facut naveta la școala din Slobozia Bradului, au primit in luna decembrie a anului trecut suma totala de 50.000 de lei de la autoritațile locale, ceea ce inseamna recuperarea unui sfert din datoriile cu naveta, aferente anilor 2013, 2014 și 2015. Cadrele didactice au reușit…

- Intarzierea a fost anuntata pe Facebook de ministrul Educatiei, Liviu Pop, si este cauzata de schimbarea mecanismului de plata. Daca pana acum primariile plateau salariile cadrelor didactice, de anul acesta, banii vor veni din bugetul Ministerului Educatiei, prin inspectoratele scolare.…

- Anul trecut probele de la evaluarea organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi au fost mai dificile decat probele din vara, motivand astfel elevii sa se pregateasca mai temeinic. De asemenea, elevii care au iesit de la Examenul de bacalaureat si de la Evaluarea nationala la finalul anului scolar…

- Cateva sute de elevi din Vrancea ar putea beneficia, și in acest an școlar, de programul pilot ”masa calda in școli”. Numarul exact al beneficiarilor nu este cunoscut inca, dar reprezentanții ISJ spun ca au solicitat ca acest program pilot sa fie implementat in trei unitați de invațamant din județ,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere Guvernului, dar si parlamentarilor Romaniei, masuri de protectie pentru cadrele didactice, in cazul in care sunt agresati fizic sau verbal. FSLI a depus la Parlament inca din 2015 un proiect de act normativ, preluat de un grup de parlamentari.…