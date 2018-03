Stiri pe aceeasi tema

- Simularea Evaluarii Nationale se desfasoara fara probleme in judetul Salaj, unde sindicalistii din invatamant au decis sa nu boicoteze aceste examene. “Nu am semnalate boicotari”, ne-a declarat, luni dimineata, Eusebiu Lehene, presedintele Ligii Sindicatelor din Invatamant. Federatia Sindicatelor Libere…

- Simularea Evaluarii Naționale de la clasa a 8-a incepe astazi, dar examenul va fi boicotat de profesorii din peste o mie de școli din țara. Protestul a fost anunțat de Federația Sindicatelor Libere din Invațamant din cauza ca, spun sindicaliștii, guvernul nu le-a raspuns solicitarilor. Aceștia vor…

- Ieri, reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale (MEN) au facut un apel catre cadrele didactice sa nu afecteze copiii prin demersuri „radicale” precum boicotarea simularii Evaluarii Nationale, care incepe astazi. „Asadar, boicotul nu este o solutie! Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au ales sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada…

- "Asadar, boicotul nu este o solutie! Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o crestere salariala de 20% de la 1 martie 2018, sa nu ii afecteze pe elevi prin demersuri radicale. Acestia se afla in fata primei lor simulari de examen, iar impactul emotional asupra lor este unul puternic",…

- Mai multi dascali si sindicalisti din Educatie vor boicota simularea pentru Evaluarea Nationala, in perioada 5-7 martie, in 1.100 de unitati de invatamant, anunta Federatia Sindicatelor Libere dn Educatie. Reprezentantii institutiei spun ca recurg la aceasta forma de protest din cauza nemultumirilor…

- Cadrele didactice din peste 1100 de școli vor boicota Simularea examenului de Evaluare Naționala care va incepe luni, 5 martie 2018. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta ca a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar la nivelul cadrelor…

- Aproximativ 180.000 de elevi ar trebui sa susțina, in perioada 5-7 martie, simularea Evaluarii Naționale. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, unul dintre sindicatele reprezentative din sistem, a anunțat, insa, duminica dimineața, ca s-a decis boicotarea testarilor, in aproape toata țara. Aceeași…

- "Membrii de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, din 28 de judete si din Municipiul Bucuresti, au decis sa nu participe la simularea examenului de evaluare nationala care se desfasoara in perioada 5-7 martie 2018", anunta Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant duminica, potrivit news.ro.…

- Joi a fost publicata in Monitorul Oficial OUG nr. 8 privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatații. Ordonanța prevede ca, in cazul in care contribuția de asigurari sociale (CAS) calculata dupa noul mod de calcul (adica, din ianuarie 2018 incoace) este mai mare decat cea dupa vechiul mod de…

- Ordonanța prevede ca, in cazul in care contribuția de asigurari sociale (CAS) calculata dupa noul mod de calcul (adica, din ianuarie 2018 incoace) este mai mare decat cea dupa vechiul mod de calcul (10,5% din 35% x 3.131 lei), cuantumul contribuției se plafoneaza. Plafonarea este valabila…

- Federatia Sindicatelor Libere din invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor si ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii. Ei au cerut, printre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal - bugetare, prin care mii de angajati din…

- FSLI suspenda protestele, dupa discutiile cu ministrul Muncii. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca – in urma discutiilor care au avut loc miercuri, 21.02.2018, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu – a decis suspendarea protestului anuntat…

- O delegație de 10 profesori din Olt, membri ai Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI)– filiala Olt, vor participa joi, 22 februarie 2018, la pichetarea Ministerului Muncii, nemulțumiți ca guvernanții au uitat sa-și onoreze promisiunile. Daca astazi, miercuri, 21 februarie ...

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) picheteaza, miercuri, sediul ministerului Muncii, fiind vorba despre peste 100 de angajati din sistemul de educatie, nemultumiti de incadrarea in grila de salarizare. Reprezentantii sindicatului au discutii cu ministrul Olguta Vasilescu.

- In perioada 5-7 martie, se desfasoara Simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a. Proba de Limba si literatura romana, in cadrul simularii examenului, va fi luni, 5 martie, iar cea de Matematica, marti, 6 martie. Testarea de Limba și literatura materna se desfasoara miercuri, 7 martie…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii picheteaza sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal - bugetare, prin care mii de angajati din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) va picheta Ministerul Muncii miercuri si joi, organizatia cerand modificarea mai multor acte normative, printre care Legea salarizarii si Legea pensiilor, conform unui comunicat al FSLI. "Decizia a fost luata dupa ce federatia noastra…

- CALENDAR…Elevii vasluieni care termina anul acesta liceul vor trece astazi si maine (21 – 22 februarie) prin emotiile evaluarii competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat vor incepe in iunie, la o luna dupa ce elevii de clasele a…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, ieri, ca va picheta Ministerul Muncii maine, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din Educatie. Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor Libere…

- Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a trimis memorii cu problemele din sistemul de educatie catre Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Educatiei Nationale, precum si catre Guvernul Romaniei. "Atragem atentia Guvernului…

- Noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical afecteaza mii de salariati din educatie, veniturile acestora diminuandu-se cu aproximativ 20%, se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) remis vineri AGERPRES . “Mii de angajati din educatie…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca, angajatii care isi iau concediu medical, din cauza noilor metode de plata a contributiilor, s-au vor trezi cu salariile micsorate cu aproximativ 20%. Nu sunt ferite de aceste scaderi nici persoanele bolnave de cancer sau…

- ii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical. Astfel, potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajații din educație, aflați in concediu…

- Aproape trei mii de elevi din Gorj susțin, de ieri, prima sesiune de Bacalaureat din acest an. Proba orala in limba romana se va incheia astazi. „Sunt planificați luni și marți, in fiecare zi se descarca 100 de variante. Sunt planificați pe ore, la școlile de proveniența”, a precizat…

- Dupa ce Ministerul Educatiei a stabilit ca bacalaureatul va fi sustinut, incepand din acest an, in luna februarie, la probele orale, au aparut si reactiile persoanelor din sistem care arata ca sustinerea probelor in timpul anului scolar este ilegala, ceea ce face ca examenul sa fie nul!

- Oana Badea, fost secretarde stat in Ministerul Educației, a afirmat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca Bacalaureatul 2018 se desfașoara ilegal. Ea susținea ca elevii trebuie sa fie absolvenți pentru a se inscrie la examenul maturitații. De cealalta parte, fostul ministru Liviu Pop spune ca probele…

- V. Stoica In anul școlar 2018/2019, sute dintre cadrele didactice aflate la catedra in unitațile de invațamant din județul Prahova vor fi pensionari, potrivit unei situații realizate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova. ISJ Prahova a publicat lista nominala a cadrelor didactice din instituțiile…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a inaintat Premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul…

- Dascalii din Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrilor Valentin Popa, Lia Olguta Vasilescu si Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de invatamant romanesc, in special cele care vizeaza…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a dat Guvernului un ultimatum, prin care a cerut solutionarea mai multor probleme cu care se confrunta in acest moment angajatii din educatie. Cele mai grave probleme sunt reducerea posturilor din mai multe unitati de invatamant, comasarea claselor,…

- Guvernul va aproba miercuri, in sedinta, Regulamentul-cadru privind acordarea de sporuri in invatamant, act normativ prin care se stabilesc cinci categorii de limite in functie de conditiile periculoase sau vatamatoare de munca in care personalul din domeniu isi desfasoara activitatea, a declarat…

- O situație trista, dar adevarata, se inregistreaza in 2018 – anul in care Romania marcheaza Centenarul Marii Uniri. La nivelul județului Prahova, sute de elevi și preșcolari invața, și in momentul de fața, in unitați de invațamant care au toaletele in curte, cele mai multe situații regasindu-se in…

- Mai multe scoli risca sa fie inchise din cauza costului standard per elev, calculat gresit, fara sa se tina cont de realitatea existenta in unitatile de invatamant, atrage atentia Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), care solicita urgent regandirea modului de calcul al acestui cost standard.…

- Mai multe scoli sunt somate in aceasta perioada de conducerile inspectoratelor școlare și de Ministerul Educatiei Nationale sa ia masurile care se impun pentru a se incadra in chetuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018. Aceste cheltuieli sunt stabilite in functie…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) face apel la clasa politica din Romania sa devina responsabila si sa nu impinga tara in instabilitate economica si sociala, ca urmare a neintelegerilor din interiorul PSD, conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES. "Romanii nu sunt…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in pofida majorarilor anuntate in acest an. Sindicalistii sustin ca sunt profesori platiti cu mult mai putini bani decat "secretarele sau soferii din primarii,…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a facut un anunț important, marți, pe o rețea de socialiare. Acesta se refera la salariile profesorilor. Toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017. In conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat…

- Simularea Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a si cea a examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a se vor da simultan in acest an si vor incepe pe 13 martie 2018 cu proba scrisa la limba si literatura romana. Pe 14 martie 2018 se va sustine simularea…

- Elevii din Cluj nu vor mai avea voie sa intre cu mobilele în salile de curs. Pâna acum, erau unii care le foloseau nestingheriți și deranjau orele. Ministerul Educatiei a emis un ordin prin care în niciun județ din țara nu mai e permisa folosirea…

- Joi, la Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, a avut loc o a doua videoconferința la care au participat elevi și profesori, in dialog cu Școala din Corinaldo, Italia. Elevii din clasele primare au avut ocazia sa stea de vorba cu colegii italieni, sa se cunoasa reciproc și sa dialogheze…

- Vești importante pentru elevii care se pregatesc sa susțina examenul de bacalaureat, anul acesta. Prima ar fi legata de examenul de maturitate. Bacalaureatul va incepe mai devreme, chiar in luna februarie, cu evaluarea competentelor la limba si literatura romana, la o limba straina si cele digitale.…

- Potrivit presedintelui Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Simion Hancescu, alocarea unui procent mai mic de 6% din produsul intern brut (PIB) pentru educatie reprezinta un atentat la siguranta Romaniei, iar pentru aceasta stare de fapt este posibil sa se ajunga la un protest de amploare,…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj, impreuna cu inspectorul general Ion Ișfan au mers astazi, la primele ore ale dimineții la unitațile de invațamant din județ pentru a verifica daca sistemele de incalzire din fiecare unitate funcționeaza, iar elevii iși desfașoara cursurile in condiții…

- CHIȘINAU, 5 dec — Sputnik, I. B. În comuna Poroschia, judetul Teleorman, România, o profesoara a fost înjosita si lovita de un elev, iar incidentul a fost filmat. La scurt timp, imaginile video au fost plasate pe rețelele de socializare. Dupa acest caz de violenta,…