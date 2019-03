Dupa ce orele trecute au sustinut proba la matematica si in asteptarea rezultatelor ce vor fi comunicate vinerea viitoare, elevii pot sa isi evalueze singuri lucrarile, in baza criteriilor pe care le regasesc in baremul de corectare. Cum s-a intamplat si in cursul zilei precedente, cand elevii de clasa a VIII-a din intreaga tara, dar […] Simulare matematica Evaluare Nationala 2019. Subiectele si baremele, publicate is a post from: Ziarul National