Stiri pe aceeasi tema

- SIMULARE EVALUARE 2019. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 11 – 13 martie 2019, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la care participa, in premiera, si elevii clasei a VII-a. Simularea se adreseaza celor aproximativ 350.000 de…

- Simularea pentru Evaluarea Nationala 2019 incepe luni cu proba de limba romana. La examen vor participa elevii de clasa a VIII-a, care in vara susțin evaluarea naționala, si, in premiera, elevii de clasa a VII-a. Probele incep la ora 9.00, moment in care, in fiecare sala, vor fi distribuite subiectele.…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 11 – 13 martie 2019, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la care participa, in premiera, si elevii clasei a VII-a. Simularea se adreseaza celor aproximativ 350.000 de elevi inscrisi in clasele…

- SIMULARE EVALUARE 2019. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 11 – 13 martie 2019, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la care participa, in premiera, si elevii clasei a VII-a. Simularea se adreseaza celor aproximativ 350.000 de…

- SIMULARE EVALUARE 2019. Ministerul Educației Naționale organizeaza, în perioada 11 - 13 martie 2019, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la care participa, în premiera, și elevii clasei a VII-a. Simularea se adreseaza celor…

- Ministerul Educatiei Nationale anunta ca organizeaza, in perioada 11 – 13 martie, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la care participa, in premiera, si elevii clasei a VII-a. Simularea se adreseaza celor aproximativ 350.000 de elevi inscrisi…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 11 – 13 martie 2019, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la care participa, in premiera, si elevii clasei a VII-a. Simularea se adreseaza celor aproximativ 350.000 de elevi inscrisi in clasele…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 11 – 13 martie 2019, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la care participa, in premiera, și elevii clasei a VII-a. Simularea se adreseaza celor aproximativ 350.000 de elevi inscriși in clasele…