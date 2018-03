Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017 - 2018. Conform calendarului, luni, 5 martie, are loc proba…

- Elevii claselor primare nu vor mai avea de facut teme pentru acasa. Anunțul a fost facut de ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, in cadrul unui interviu acordat pentru Sputnik Moldova

- Colectivul de cadre didactice de la Școala din Garoafa este mai sarac de acum incolo, prin pierderea profesoarei de limba franceza Mariana Dascalu. Mai bine de trei decenii, Mariana Dascalu i-a invațat pe elevii din localitate limba franceza. Aceasta a fost foarte atașata de școala și elevi, pe care…

- Emoții și mult optimism, luni, la susținerea primei probe a Bacalaureatului. Cei mai mulți liceeni au ieșit din sali bucuroși. Este primul an in care sesiunea de BAC se imparte in doua perioade de examen, pentru a doza efortul elevilor.

- Elevii de clasa a XII-a din Ialomița susțin astazi proba orala la Limba și Literatura Romana a examenului de Bacalaureat. O eleva aflata in Centrul de Evaluare deschis la Liceul de Arte «Ionel Perlea» a fost testata in cabinetul medical al unitații de invațamant, fiind suspecta de rujeola. Tanara va…

- BAC 2018. Elevii de clasa a XII-a sutin, în 2018, mai devreme probele de competente la Bacalaureat 2018. Astfel, prima proba are loc luni, 12 februarie 2018, fiind vorba de proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala în limba

- Prima sesiune a examenului national de bacalaureat incepe luni, 12 februarie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A), conform calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educatiei Nationale.

- Bacalaureatul, in premiera in februarie Peste 170 de mii de liceeni sunt asteptati sa sustina, de luni, examenul de bacalaureat. În premiera, anul acesta, asa numitul test al maturitatii începe în februarie, cu prima sesiune a examenului: probele orale si competentele…

- In anul scolar 2017-2018 sunt inscrisi aproximativ 2,3 milioane de elevi si prescolari, dintre care 165.000 in clasa pregatitoare, peste 400.000 la gradinita si 170.000 de elevi in clasa a V-a. Conform structurii anului școlar 2017-2018, aprobata de Ministerul Educatiei, urmatoarea vacanta,…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a publicat calendarul examenelor naționale ce vor avea loc pana la finalul anului școlar 2017 - 2018. Astfel, MEN organizeaza in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. De asemenea, in intervalul…

- Cine s-ar fi gandit ca drumul spre scoala poate fi masurat in zeci de mii de kilometri? E o realitate dura, pe care o traiesc, de 16 ani, elevii din liceul de la Grigoriopol, regiunea transnistreana care, pentru a face cursuri in limba romana, sunt nevoiti sa faca zilnic naveta

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a vor avea simularea probelor scrise de la examenul de Bacalaureat 2018 din 19 martie, prima testare fiind la Limba și literatura romana. Testul se va incheia in 21 martie pentru elevii din clasa a XI-a și in 22 martie pentru cei din clasa a XII-a, care vor susține și…

- Calendar simulare Evaluare Nationala pentru clasa a VIII - a 13 martie: Limba si literatura romana 14 martie: Limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna) 16 martie: Matematica 31 martie:…

- VACANTA ELEVI. Elevii si prescolarii intra, vineri, in vacanta intersemestriala. Copiii vor sta acasa pana pe 11 februarie. Primul semestru se va incheia in 2 februarie, iar semestrul al II-lea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie. Pentru clasele terminale din invatamantul…

- Elevii din ultimul an de liceu se pot inscrie la sesiune de Bacalaureat din 2018. Conform calendarului aprobat anul trecut de catre Ministerul Educatiei, inscrierile au inceput luni, 29 ianuarie, si se vor incheia in 2 februarie, pentru ca la scurt timp dupa incheierea acestei perioade, sa inceapa probele…

- Cel mai mare concurs scolar fara taxa de participare, destinat elevilor din clasa pregatitoare - clasele I-VIII continua cu proba de matematica. Elevii care isi doresc sa participe s-au inscris deja, iar grilele pentru proba de matematica vor fi disponibile pe site-ul Comper, in contul fiecarui profesor…

- In premiera, anul acesta, probele de competente in cadrul examenului de Bacalaureat 2018 se desfasoara in februarie, iar cele scrise, in vara. Elevii din clasele terminale de liceu se pot inscrie la examen de luni, 29 ianuarie. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA 2018. Cand incep testarile?…

- COMPER ROMANA 2018. A opta ediție a CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚA ȘI PERFORMANȚA PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI COMPER se va desfașura in anul școlar 2017-2018. Elevi din clasa pregatitoare și clasele I-VIII din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private din tara, din mediul…

- Nivelul de integrare al tinerilor apartinand minoritatilor nationale in societatea romaneasca depinde si de masurile proaste pe care le iau functionarii din institutiile statului. De exemplu, un regulament prost facut de organizare a unei olimpiade ii poate discrimina pe elevii minoritatilor si, in…

- Elevii de la Scoala Profesionala Speciala Codlea, au adus astazi un omagiu celui care este numit poet emblema al Romaniei , Mihai Eminescu. Activitatea a fost organizata de prof. MariaValentina Lungoci, cu sprijinul d-nei director Claudia Grecu in cadrul comisiei Limba si comunicare, in colaborare cu…

- Bacalauareatul 2018 incepe peste mai puțin de o luna. Elevii de clasa a XII-a care s-au hotarat sa dea examenul de bacalaureat in prima sesiune susțin primele probe in luna februarie. Este o modificare in sistemul de educație care intra in vigoare incepand de anul acesta. Imediat dupa vacanța…

- EVALUAREA NATIONALA 2018. Inscrierea la Evaluarea Naționala se va face in perioada 4-8 iunie 2018 (8 iunie 2018 fiind și data la care se finalizeaza cursurile la clasa a VIII-a in acest an școlar). Prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale, adica cea de limba si literatura romana,…

- Ministerul Educatiei vrea sa dea mai multa greutate materiilor la alegere si a propus trei variante de programa. Acum e randul profesorilor si elevilor sa isi spuna parerea Cele trei variante propuse pentru programa liceelor teoretice nu schimba nimic la materiile-cheie. Ministerul Educatiei…

- CALENDAR Bacalaureat 2018 (prima sesiune): 29 ianuarie – 2 februarie: inscrierea candidatilor 25 mai: incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a 12-13 februarie: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A 14-15 februarie: evaluarea competentelor lingvistice…

- In judetul Timis, manualele pentru elevii de clasa a V-a au ajuns in scoli, insa multi dintre profesori se plang ca au fost concepute mai degraba pentru liceeni sau studenti si nu pentru copii de zece ani. In cazul unuia dintre manualele de biologie, se poate spune ca exista un munte de concepte si…