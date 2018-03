Stiri pe aceeasi tema

- Simularea probei de Limba Romana a Evaluarii Naționale a avut loc in 5 martie. De atunci s-au afișat și rezultatele, dar nu și in cazul a șase elevi de la Liceul Jean Louis Calderon din Timișoara. Aceștia nu au primit rezultatele la Romana pentru ca nu li se mai gasesc lucrarile. Nu se știe…

- In ultima zi a sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat 2018, elevii de clasa a XII-a au dat testari la o materie aleasa in functie de profil si specializare. Ministerul Educatiei a publicat subiectele si baremele de corectare. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA 2018. Calendarul…

- Documente atasate: SUBIECTE BAC CHIMIE ANORGANICA SUBIECTE CHIMIE ORGANICA BAREM DE CORECTARE CHIMIE ANORGANICA BAREM DE CORECTARE CHIMIE ORGANICA SUBIECTE CHIMIE SIMULARE BAC 2018, potrivit EDU.RO Joi va fi sustinuta proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - exclusiv pentru…

- Sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2018 continua joi, 22 martie, cu proba scrisa la alegere in functie de profilul si specializare – proba E) d), ce va fi sustinuta doar de elevii clasei a XII-a. Rezultatele vor fi cunoscute in 30 martie. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA…

- Astazi, 21 martie 2018, s a derulat proba E c ndash; proba scrisa obligatorie a profilului la Matematica Istorie, din cadrul simularii examenului de bacalaureat national, 2018 la care au participat 8.395 de elevi 4.274 ndash; clasa a XI a si 4.121 ndash; clasa a XII a . Doi elevi de clasa a XI a, de…

- Elevii din Alba, din clasele XI-XII, alaturi de colegi din tara, participa miercuri la a treia proba in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat, cea obligatorie a profilului. Elevii vor sustine testari la Matematica sau Istorie. Rezultatele vor fi cunoscute pe 30 martie. Citește și Simulare…

- Documente atasate: Barem romana simulare Bac 2018, profil real, clasa a XII-a Barem romana simulare Bac 2018, profil uman, clasa a XII-a Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profilreal Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profil uman Barem romana Bac 2018, clasa a XI-a - profil real Barem…

- Ministerul Educatiei a publicat luni dupa-amiaza baremele de corectare si subiectele date la proba scrisa de Limba si literatura romana, in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat. Reamintim ca elevii din clasele a XI-a si a XII-a au avut la dispozitie trei ore pentru a rezolva subiectele…

- Va prezentam situația furnizata de Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita Calea Domneasca nr. 127, Targoviste – Dambovita Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Post-ul REZULTATE SIMULARE EVALUARE NAȚIONALA 2018 DAMBOVIȚA apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peste 2000 de liceeni din judetul Alba, clasele XI-XII, au dat, luni, alaturi de ceilalti colegi din tara, proba de Limba si literatura romana, in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat 2018. Si-au testat cunostintele si s-au obisnuit cu conditiile de examen, pentru sesiunea din vara.…

- Probele incep la ora 9:00, moment in care, in fiecare sala, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8:30, iar timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev. Potrivit Ministerului…

- Sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2018, organizata de Ministerul Educatiei incepe luni, 19 martie, cu proba scrisa de Limba si literatura romana. Subiectele vor fi distribuite in sali, de la ora 9.00. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8:30. Timpul destinat elaborarii unei…

- Elevii din clasele XI-XII din judetul Alba sunt asteptati sa participe, de luni, 19 martie, la sesiunea de simulare a examenului national de Bacalaureat 2018. Prima proba este cea scrisa, de Limba si literatura romana. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA 2018. Calendarul testarilor.…

- Conform datelor de la Inspectoratul Școlar Județean, in Timiș s-au inscris deja in clasa pregatitoare 3.906 copii pe 5.876 locuri aprobate in planul de școlarizare. S-au format pana acum 262 de clase. Unele școli au depașit deja numarul de locuri alocate in planul de școlarizare pentru…

- Elevii care nu au putut participa la simularea EN VIII din perioada 5-7 martie din cauza boicotului reprezentanților Federației Sindicale Libere din Invațamant, vor avea posibilitatea de a susține testul, care va fi anunțat, dupa consultarea inspectorilor școlari generali, anunța Ministerul Educației.…

- Elevii de clasa a VIII-a apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna vor sustine miercuri proba la limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul ...

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca le va cere inspectoratelor judetene organizarea unei noi simulari a Evaluarii Nationale in cazurile in care sesiunea de luni nu a putut avea loc ca urmare a faptului ca examenul a fost boicotat de unii profesori.

- Elevii de clasa a VIII-a apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna sustin miercuri proba la limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA…

- Ca și la prima proba a Simularii Evaluarii Naționale, care se desfașoara in aceste zile in toate școlile și colegiile care au invațamant gimnazial, unde au absentat 320 de elevi la Limba și literatura romana, ieri, la testarea de la Matematica au ales sa chiuleasca 344 de elevi. Subiectele de la aceasta…

- Elevii de clasa a VIII-a au simulat, astazi, proba scrisa la matematica la simularea Evaluarii Naționale. Subiectele i-au pus in dificultate pe adolescenți, care admit ca nu prea s-au pregatit.

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a anuntat ca, astazi, proba la matematica din cadrul simularii Examenului de Evaluare Naționala pentru elevii de clasa a VIII-a s-a desfașurat in 156 de unitați de invațamant care școlarizeaza elevi de clasa a VIII-a. Au fist ...

- SUBIECTE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2018 la matematica pentru elevii de clasa a VIII-a. Baremele de corectare vor fi afișate dupa-masa pe portalul Ministerului Educației, Edu.ro. Marți, elevii au susținut a doua proba din cadrul simularilor, la matematica. In 5 martie a avut loc proba la limba și literatura…

- 7.604 elevi de clasa a VIII-a din judet au participat ieri la prima proba a simularii Evaluarii Nationale, probele desfasurandu-se in 181 de scoli din judet, 58 din mediul urban, iar 123 din mediul rural. Astfel, aproape 95- din totalul de elevi de clasa a VIII-a au participat la aceasta proba, majoritatea…

- Luni, elevii au susținut prima proba din cadrul simularilor, la limba și literatura romana. In 6 martie are loc proba la matematica și 7 in martie la Limba și literatura materna. Comunicarea rezultatelor este prevazuta pentru data de 16 martie. Ministerul Educatiei Nationale…

- SUBIECTE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2018, la limba și literatura romana, pentru elevii de clasa a VIII-a. Baremele de corectare vor fi afișate dupa-masa pe portalul Ministerului Educației, edu.ro. Luni, elevii au susținut prima proba din cadrul simularilor, la limba și literatura romana. In 6 martie…

- Ministerul Educatiei Nationale face apel la cadrele didactice care au anuntat ca vor boicota simularea Evaluarii Nationale din cauza unor nemultumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, institutia sustinand ca boicotul nu este o solutie. “Ministerul Educatiei Nationale este…

- Elevii de clasa a VIII-a au inceput luni simularile pentru Evaluare Nationala 2018. Luni, se desfasoara proba scrisa la Limba si literatura romana. Prima proba in cadrul simularii EN VIII, in 5 martie, este de Limba și literatura romana, pe 6 martie este testarea la Matematica și pe 7 martie – Limba…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, incepand de luni, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017-2018. In 1.100 de scoli, insa,…

- In Timiș sunt așteptați la examene 5.180 de elevi incriși in clasa a VIII-a, in anul școlar 2017-2018. Luni, 5 martie, va avea loc simularea examenului la Limba și literatura romana. In 6 martie, elevii de a opta vor da examenul la Matematica, iar in 7 martie proba la Limba și literatura…

- In perioada 5 - 7 martie 2018, conform calendarului stabilit de Ministerul Educatiei se desfasoara simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a. Astfel, proba de Limba si literatura romana este programata luni, 5 martie, proba la Matematica, marti 6 martie iar pe 7 martie este programata…

- Probele de competente din cadrul examenului de Bacalaureat 2018 s-au incheiat, iar elevii caraseni au aflat si rezultatele. Astfel, din cei 1.630 de elevi inscrisi pentru sustinerea probei de competente lingvistice de comunicare orala in limba romana, 40 au absentat, 220 au obtinut calificativul…

- Potrivit calendarului simularii Evaluarii Naționale este urmatorul: luni, 5 martie- Limba și literatura romana, in 6 martie – Matematica, in 7 martie- Limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele. Ministerul Educației organizeaza in intervalul 19 – 30 martie…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 ndash; 16 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII a. Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul National de Evaluare si Examinare a postat modele de teste, pe site ul http: subiecte.edu.ro…

- Peste 30 de candidați inscriși la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2018, care au susținut proba D – de evaluare a competențelor digitale, nu au obținut nivel de competența, conform datelor Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Covasna. Proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului…

- Simularile evaluarii naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simularii probelor examenului de bacalaureat național, in anul școlar 2017-2018, se vor desfașura intre 5 și 16 martie, respectiv 19 și 30 martie, potrivit OMEN 3109/2018, din 29 ianuarie anul curent. Publicat in urma cu cinci zile in…

- Din totalul de 3384 candidati inscrisi la toate probele examenului de Bacalaureat, sesiunea de vara 2018, numai 2954 au avut de sustinut Proba A – de evaluare a competentelor de comunicare in Limba Romana, desfasurata in perioada 12-13 februarie. Dintre acestia din urma, 1883 de candidati au obtinut…

- Cea de-a doua proba de evaluare a competentelor lingvistice din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, s-a incheiat vineri, 16 februarie, fara a fi inregistrate incidente. Din totalul celor 318 candidati inscrisi la proba orala la limba materna, in salile de examen au fost prezenti…

- Saptamana viitoare, joi, 22 februarie 2018, candidații inscriși la concursurile organizate de ISU ”A.D. Ghica” Teleorman pentru ocuparea posturilor vacante vor susține proba de evaluare a performanțelor fizice. Proba eliminatorie educație fizica -traseu practic-aplicativ se va desfașura la sediul Scolii…

- Astazi se reia examenul national de Bacalaureat, sesiunea de vara 2018, cu proba de evaluare a competentelor digitale (proba D). Pentru aceeasi proba sunt rezervate si zilele de 19 si 20 februarie, adica lunea si martea viitoare. Pentru ca nu are in dotare suficiente calculatoare, la Colegiul I.L. Caragiale,…

- In 14 și 15 februarie a avut loc proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pentru care s-au inscris 160 de candidați din Timiș. Dintre aceștia, 67 au dat examen la limba germana, 44 la maghiara, 33 la sarba și 16 la ucraineana. Conform datelor…

- 1093 de elevi din județul Covasna au fost evaluați la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, proba A – din cadrul primei sesiuni a examenului național de Bacalaureat 2018, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ). Proba de evaluare…

- Elevii de clasa a XII-a din Ialomița susțin astazi proba orala la Limba și Literatura Romana a examenului de Bacalaureat. O eleva aflata in Centrul de Evaluare deschis la Liceul de Arte «Ionel Perlea» a fost testata in cabinetul medical al unitații de invațamant, fiind suspecta de rujeola. Tanara va…

- Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului national de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018) se vor desfașura in perioada 12-22 februarie 2018. Sunt așteptați sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a, dar și absolvenți…

- Elevii de clasa a XII-a vor sustine, in 2018, mai devreme probele de competente la Bacalaureat 2018. Astfel, prima proba va avea loc luni, 12 februarie 2018, fiind vorba de proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). In martie 2018, urmeaza ca elevii…

- Elevii de clasa a XII-a vor sustine, in 2018, mai devreme, probele de competente la Bacalaureat 2018. Astfel, prima proba va avea loc luni, 12 februarie 2018, fiind vorba de proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Dupa aceea, in martie 2018, urmeaza…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a publicat calendarul examenelor naționale ce vor avea loc pana la finalul anului școlar 2017 - 2018. Astfel, MEN organizeaza in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. De asemenea, in intervalul…

- Simularea examenelor din acest an școlar se va desfașura, la nivel național, in luna martie. Mai exact, simularea Evaluarii Naționale a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) are loc in perioada 5 – 7 martie, in timp ce simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat este programata in…

- Ministerul Educatiei a anuntat joi calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie.…

- Calendar simulare Evaluare Nationala pentru clasa a VIII - a 13 martie: Limba si literatura romana 14 martie: Limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna) 16 martie: Matematica 31 martie:…

