Simulare de vot pentru alegerile de duminică. Paşii pe care trebuie să îi parcurgă alegătorul Autoritatea Electorala Permanenta a facut miercuri o simulare a procesului de votare la alegerile europarlamentare si la referendumul national care se vor desfasura în data de 26 mai, context în care au fost prezentati pasii pe care alegatorii trebuie sa îi urmeze atunci când se vor prezenta la urne. Introducerea unui buletin de vot în alta urna decât cea destinata nu atrage nulitatea acestuia. La sosirea în sectia de votare, alegatorul va prezenta actul de identitate sau documentul de identitate, dupa caz, operatorului de calculator al… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

