Simulare Bacalaureat 2018. Elevii de clasa a XII-a dau proba la alegere

- Elevii de clasa a XII-a sustin joi ultima proba scrisa in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat 2018. Vor da testari, la alegere, dintr-o materie conform profilului si specializarii de la liceu. Rezultatele vor fi cunoscute pe 30 martie. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE…

- SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE PROBA LA ALEGERE GEOGRAFIE, BIOLOGIE, PSIHOLOGIE, ECONOMIE, FIZICA, INFORMATICA. Joi, 22 martie, elevii de clasele a XI-a si a XII-a sustin simularea la a treia proba scrisa a Bacalaureatului, cea la alegere, in functie de profil sau specializare, astfel, liceenii au de ales…

- Documente atasate: BAREM DE EVALUARE ISTORIE Simulare BACALAUREAT clasa a XII-a SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XII-A SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XI-A SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XII-A BAREM DE EVALUARE ISTORIE Simulare BACALAUREAT clasa a XII-a BAREME…

- Nu mai puțin de 9.947 de elevi de liceu erau așteptați sa se prezinte la proba aceasta de BAC, proba obligatorie a profilului, simularea examenului maturitații fiind un bun prilej de a-și testa cunoștințele inainte de probele scrise din vara. In Timiș au absentat insa, la aceasta proba, 2.952…

- In functie de profilul de studiu, elevii claselor a XI-a si a XII-a care au participat miercuri la simularea Bacalaureatului 2018 au avut de rezolvat subiecte la matematica sau istorie. Concret, in prima parte a zilei de 21 martie s-a dat proba obligatorie a profilului, parte a etapelor scrise ce fac…

- Documente atasate: Barem romana simulare Bac 2018, profil real, clasa a XII-a Barem romana simulare Bac 2018, profil uman, clasa a XII-a Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profilreal Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profil uman Barem romana Bac 2018, clasa a XI-a - profil real Barem…

- Elevii incep simularea Bacalaureatului. Nu greșiți, va amintiți bine, simularea vine dupa ce elevii de a XII-a au dat deja probele de evaluare a competențelor in luna februarie a acestui an. Acum insa se vor simula... probele scrise ale examenului maturitații.

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea Evaluarii Nationale au obtinut media generala peste 5, conform Ministerului Educatiei. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog.

- Simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a s-a incheiat, miercuri, 7 martie 2018, odata cu proba scrisa la Limba si literatura materna. In judetul Salaj, din totalul celor 468 elevi inscrisi la aceasta proba au fost prezenti 438 elevi, adica 93,58 la suta, 30 fiind absenti. Nu au fost…

- Elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica vor beneficia de meditatii online prin intermediul platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu internship la Google sau Facebook. Potrivit unui comunicat remis presei, platforma online contine o serie de peste 200 de lectii…

- 7.604 elevi de clasa a VIII-a din judet au participat ieri la prima proba a simularii Evaluarii Nationale, probele desfasurandu-se in 181 de scoli din judet, 58 din mediul urban, iar 123 din mediul rural. Astfel, aproape 95- din totalul de elevi de clasa a VIII-a au participat la aceasta proba, majoritatea…

- Avand in vedere suspendarea cursurilor in perioada 26-2 martie 2018, in județul Dolj, Inspectoratul Școlar Județean precizeaza ca simularea Examenului de Evaluare Naționala pentru elevii de clasa a VIII-a se desfașoara in condiții normale, astfel: – Proba de Limba si literatura ...

- Probele de competente din cadrul examenului de Bacalaureat 2018 s-au incheiat, iar elevii caraseni au aflat si rezultatele. Astfel, din cei 1.630 de elevi inscrisi pentru sustinerea probei de competente lingvistice de comunicare orala in limba romana, 40 au absentat, 220 au obtinut calificativul…

- Aproape 1.000 dintre cei 4.450 de elevi din judetul Galati care anul acesta ar trebui sa dea Bacul au absentat de la proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare in limba romana, ceea inseamna ca vor mai putea sustine celalalte probe decat ca „antrenament” pentru sesiunea din toamna.

- Simularile evaluarii naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simularii probelor examenului de bacalaureat național, in anul școlar 2017-2018, se vor desfașura intre 5 și 16 martie, respectiv 19 și 30 martie, potrivit OMEN 3109/2018, din 29 ianuarie anul curent. Publicat in urma cu cinci zile in…

- Elevii de clasa a XII a au inceput in forta Bacalaureatul, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana proba A . Un elev de la Liceul Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicatii Constanta a fost eliminat din examen. Se pare ca i a sunat telefonul in timpul…

- Elevii de clasa a XII-a din Ialomița susțin astazi proba orala la Limba și Literatura Romana a examenului de Bacalaureat. O eleva aflata in Centrul de Evaluare deschis la Liceul de Arte «Ionel Perlea» a fost testata in cabinetul medical al unitații de invațamant, fiind suspecta de rujeola. Tanara va…

- Elevii de clasa a XII-a susțin in acest an mai devreme probele de competente la Bacalaureat 2018. Prima proba are loc astazi, 12 februarie 2018, fiind vorba despre proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin de…

- Elevii de liceu au parte de un nou experiment. Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a decis ca elevii sa sustina prima proba a Bacalaureatului in luna februarie, pentru a mai „aerisi” calendarul probelor pe care absolventii le au de sustinut la terminarea scolii, in prima sesiune din vara.

- Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului national de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018) se vor desfașura in perioada 12-22 februarie 2018. Sunt așteptați sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a, ...

- VACANTA ELEVI. Elevii si prescolarii intra, vineri, in vacanta intersemestriala. Copiii vor sta acasa pana pe 11 februarie. Primul semestru se va incheia in 2 februarie, iar semestrul al II-lea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie. Pentru clasele terminale din invatamantul…

- COMPER 2018. Elevii din clasa pregatitoare și din clasele I-VIII din școlile private și de stat din mediul rural și urban, dar și din alte țpri in care se preda in limba romana pot participa la examen. Scopul concursului COMPER este evaluarea competențelor matematice și de comunicare in limba romanii,…

- In mai puțin de o luna, peste 5.000 de elevi de clasa a XII-a din Timiș vor da prima proba a Bacalaureatului. In Timiș, conform Inspectoratului Școlar Județean, sunt inscriși 4.770 de elevi in clasa a XII-a: 4.067 „la zi”, 654 la „seral” și 49 la „frecvența redusa”. De asemenea, in Timiș,…

- Elevii s-au intors la scoala/ Urmatoarea vacanta, peste trei saptamani in Social / Elevii si prescolarii s-au intors la cursuri, luni, 15 ianuarie, dupa vacanta de iarna, insa nu pentru mult timp, pentru ca vor intra, din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot…

- EVALUAREA NATIONALA 2018. Inscrierea la Evaluarea Naționala se va face in perioada 4-8 iunie 2018 (8 iunie 2018 fiind și data la care se finalizeaza cursurile la clasa a VIII-a in acest an școlar). Prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale, adica cea de limba si literatura romana,…

- Calendarul examenului de bacalaureat se modifica in acest an. Noutatea este ca in luna februarie se vor sustine competentele de catre toti elevii clasei a XII-a, urmand ca tinerii promovati sa se inscrie si la restul probelor. Reprezentantii Inspectoratului Școlar sunt de parere ca schimbarea calendarului…