- Subiecte Româna simulare BAC 2018 EDU.ro. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, în perioada 19 - 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018.

- Elevii claselor a XI a si a XII a vor sustin astazi proba la limba si literatura romana a examenului de Bacalaureat. Simularea se desfasoara in perioada 19 martie 22 martie 2018.Rezultatele vor fi anuntate pe 30 martie.Probele se deruleaza in 61 de unitati de invatamant din judetul Constanta, cu participarea…

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep, luni, simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, prima proba pe care o vor sustine fiind Limba si literatura romana. Notele obtinute - care vor fi anuntate in 30 martie - nu se contesta si nu se trec in catalog, dar in situatii exceptionale,…

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep simularea probelor scrise de la bacalaureat! Elevi din intreaga tara vor sustine incepand cu ora 9 proba scrisa la limba si literatura romana. Marți, simularea va continua cu Limba si literatura materna, miercuri elevii vor sustine proba obligatorie a profilului,…

- Simularea probelor scrise din cadrul examenului national de Bacalaureat 2018 incepe astazi cu proba la Limba si literatura romana – proba E) a), care va fi sustinuta de elevii din clasele a XI-a si a XII-a. Maine va avea loc simularea probei la Limba si literatura materna – proba E) b) pentru elevii…

- Simulare BACALAUREAT 2018 la Limba și literatura romana. Elevii de clasele a XI-a și a XII-a incep luni simularea examenelor de Bacalaureat 2018 . Primul examen este cel la Limba și literatura romana, iar elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele. Notele obținute la simulare…

- Elevii din clasele XI-XII din judetul Alba sunt asteptati sa participe, de luni, 19 martie, la sesiunea de simulare a examenului national de Bacalaureat 2018. Prima proba este cea scrisa, de Limba si literatura romana. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA 2018. Calendarul testarilor.…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare Natinala anuntat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), vineri vor fi comunicate rezultatele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. ”Totusi, in situatiile exceptionale…

- Elevii de clasele a XI-a și a XII-a incep luni, 19 martie, simularea examenelor de Bacalaureat, cu testarea la Limba și literatura romana. Miercuri vor susține simulare la Proba obligatorie a profilului, adica Matematica sau Istorie. Testarile vor incepe la ora 9:00 și vor dura 3 ore, similar examenului…

- Limba lui Shakespeare se invata cu multa sarguinta la Liceul Teoretic “Petru Maior”. Seriozitatea si munca asidua a unui grup de elevi la disciplina limba engleza au adus rezultate prestigioase, cu care se mandresc atat elevii, cat si parintii si profesorii lor. In luna decembrie a anului trecut, elevii…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele la olimpiada județeana de limba spaniola, la proba scrisa, ce a avut loc in weekend trecut. Sambata, 10 martie, la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, va avea loc proba B (proba orala), in urma careia se vor stabili participanții la…

- Ministerul Educației a publicat pe portalul edu.ro subiectele și baremele la limba și literatura romana, simularea evaluarii naționale urmand sa continue cu proba la matematica. Elevii de clasa a VIII-a au inceput luni simularea pentru evaluarea nationala 2018, prima proba fiind de limba romana. Subiectele…

- Elevii clasei a VIII a au sustinut astazi simularea Evaluarii Nationale. Pentru Evaluarea Nationala a elevilor de clasa a VIII a, subiectele au fost construite in functie de urmatoarele cerinte: claritate, precizie si concordanta stricta cu programele de examen, nivel mediu de dificultate si posibilitatea…

- Elevii de clasa a VIII-a din judetul Alba si din tara au sustinut, luni, simularea probei scrise de Limba si literatura Romana, pentru Evaluare Nationala 2018. Au primit doua texte, pe baza carora au avut de raspuns unor cerinte si de redactat o compunere si o naratiune. Atat subiectele oficiale, cat…

- SUBIECTE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2018, la limba și literatura romana, pentru elevii de clasa a VIII-a. Baremele de corectare vor fi afișate dupa-masa pe portalul Ministerului Educației, edu.ro. Luni, elevii au susținut prima proba din cadrul simularilor, la limba și literatura romana. In 6 martie…

- Elevii de clasa a VIII-a au inceput luni simularile pentru Evaluare Nationala 2018. Luni, se desfasoara proba scrisa la Limba si literatura romana. Prima proba in cadrul simularii EN VIII, in 5 martie, este de Limba și literatura romana, pe 6 martie este testarea la Matematica și pe 7 martie – Limba…

- Simulare clasa a 8-a 2018. Elevii din clasa a VIII-a dau simularea Evaluarii Naționale 2018 în perioada 5-7 martie, prima proba scrisa fiind luni la Limba și literatura româna. Realitatea.

- Natalia Intotero - vizita in regiunile istorice Cernauti si Transcapatia Cernauti. Foto: wikipedia.org Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, a solicitat autoritatilor din Ucraina sa modifice articolul din Legea Educatiei care îngradeste dreptul comunitatii românesti…

- Simulare Evaluarea Nationala 2018. Elevii din clasa a VIII-a dau simularea Evaluarii Naționale 2018 în perioada 5-7 martie, prima proba scrisa fiind luni la Limba și literatura româna.

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul Național de Evaluare și Examinare a postat modele de teste, pe site-ul …

- Ziarista-reporter Aline Fontaine era interesata in special de realizarea unui reportaj despre modul in care elevii invața limba franceza aici. Ziarista a avut ocazia recent sa vada un spectacol al trupei Amifran (coordonata de Florin Didilescu), la Timișoara și a fost impresionata de nivelul de limba…

- In perioada 5-7 martie, se desfasoara Simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a. Proba de Limba si literatura romana, in cadrul simularii examenului, va fi luni, 5 martie, iar cea de Matematica, marti, 6 martie. Testarea de Limba și literatura materna se desfasoara miercuri, 7 martie…

- Simularile evaluarii naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simularii probelor examenului de bacalaureat național, in anul școlar 2017-2018, se vor desfașura intre 5 și 16 martie, respectiv 19 și 30 martie, potrivit OMEN 3109/2018, din 29 ianuarie anul curent. Publicat in urma cu cinci zile in…

- Capitolele și subiectele din care NU vor fi testați elevii la simularea evaluararii naționale și la simluarea bacalaureatului 2018 • Calendarul simularilor la EVALUAREA NAȚIONALA și BACALAUREAT 2018. Simularea Evaluarii Naționale 2018 incepe in data de 5 martie, cu testarea elevilor de clasa a VIII-a…

- Elevii de clasa a XII a au inceput in forta Bacalaureatul, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana proba A . Un elev de la Liceul Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicatii Constanta a fost eliminat din examen. Se pare ca i a sunat telefonul in timpul…

- Elevii claselor gimnaziale și liceale sint indemnați sa participe la concursul național de creație „Scrisoare mamei”. Scrisorile, in format electronic, pot fi trimise la adresa de e-mail: scrisoaremamei@gmail.com (limba de stat), pismomame2015@gmail.com (limba rusa), pina pe data de 25 februarie, transmite…

- Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe astazi, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, potrivit calendarului anuntat de ministerul Educatiei Nationale.Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba…

- Evaluarea competentelor de comunicare orala in limba romana Luni incepe prima sesiune a examenului national de bacalaureat, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A), conform calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educatiei Nationale. Proba…

- Elevii cu varste cuprinse intre 11 și 19 ani, din clasele V-XII, au șansa de a caștiga tabere in Marea Britanie, cursuri de limba engleza la Shakespeare School, inscrieri gratuite la examene Cambridge, carți, dicționare și rechizite, in cadrul celui mai mare concurs național de creație in limba ...

- Mirela Tanc, profesoara din Oradea premiata de Microsoft pentru modul in care preda limba romana, se numara printre cei mai inovatori dascali din lume. Prin folosirea noii tehnologii, lecțiile de limba romana au devenit mult mai atractive pentru elevi. Pornind de la pasiunea celor mici pentru jocurile…

- BACALAUREAT 2018 EDU.RO: Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe pe 12 februarie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 13 februarie…

- Elevii de clasa a XII-a se pot inscrie la prima sesiune a examenului de Bacalaureatin perioada 29 ianuarie – 2 februarie. Anul acesta este prima data cand elevii susțin probele de competențe in luna februarie, spre deosebire de anii trecuți, cand erau susținute in vara, impreuna cu probele scrise. Elevii…

- Ministerului Educatiei a decis in acest an ca prima sesiune sa se desfasoara in doua etape, cea din februarie si cea din iunie. Perioada de inscrieri, pentru prima etapa la Bacalaureat 2018 se desfasoara in intervalul 29 ianuarie – 2 februarie. Conform metodologiei pentru Bac 2018, toti candidatii care…

- Inscrierile pentru februarie la Bacalaureat 2018 incep luni, 29 ianuarie. Elevii de clasa a XII-a vor avea probele orale la limba romana, o limba straina și competențele digitale, imediat dupa vacanța intersemestriala. Devansarea bacalaureatului 2018, prin susținerea probelor orale in luna februarie,…

- Muzeul Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean, organizeaza, pe parcursul anului 2018, 10 lectii deschise cu elevii din invatamantul liceal satmarean dedicate evenimentelor din anul 1918 si semnificatiei acestora. Prezentarile vor fi insotite de o mini expozitie ce cuprinde…

- Elevii de la Scoala Profesionala Speciala Codlea, i-au adus astazi un omagiu poetului emblema al Romaniei , Mihai Eminescu. Festivitatea dedicata zilei de naștere a poetului nepereche Mihai Eminescu și Zilei Culturii Naționale a fost organizata de prof. Maria Valentina Lungoci, cu sprijinul…

- Moment emotionant, ieri, in aula Colegiului National „Mihai Eminescu”, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la infiintarea celebrului liceu buzoian. Actualii elevi ai colegiului au avut ocazia sa se intalneasca cu fosti absolventi, astazi persoane publice, si cu autoritatile locale, prezente la festivitate.…

- Elevii de la Scoala Profesionala Speciala Codlea, au adus astazi un omagiu celui care este numit poet emblema al Romaniei , Mihai Eminescu. Activitatea a fost organizata de prof. MariaValentina Lungoci, cu sprijinul d-nei director Claudia Grecu in cadrul comisiei Limba si comunicare, in colaborare cu…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- Portalul Ministerului Educației Naționale a publicat modele de subiecte pentru examenele naționale ce vor avea loc in acest an școlar, atat pentru absolvenții clasei a VIII-a, cat și pentru cei care vor susține Bacalaureatul. Astfel, potrivit calendarului anunțat de MEN, Evaluarea Naționala incepe,…

- In 2018, simularile la examenele naționale se vor da concomitent. Astfel, simularea evaluarii naționale pentru elevii claselor a VIII-a si cea a examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a se vor da simultan și vor incepe pe 13 martie cu proba scrisa la limba și literatura romana.…

- CALENDAR BACALAUREAT 2018: Bacalaureatul care incepe luna viitoare, deci mai este foarte putin timp pana la primele probe. Una dintre modificarile importante se va aplica chiar din luna urmatoare, deoarece elevii de clasa a XII-a vor sustine examenul de Bacalaureat dupa o metodologie noua. Mai exact,…

- Elevii de clasa a XII-a au la dispoziție modele de subiecte in vederea pregatirii celor doua testari, informeaza Romania TV. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba…

- BACALAUREAT 2018. Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Proba va continua in data de 13 februarie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice…

- In orașe este predata engleza, iar la sate - franceza. Potrivit datelor statistice, 90 la suta din elevii din centrele raionale studiaza limba engleza, iar in sate, 53 la suta dintre tineri invața doar limba franceza. Directorii scolilor din mediul rural spun ca elevii nu pot sa opteze pentru engleza,…

- Proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara a primit raport de admitere in Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor, noua unitate de invatamant urmand sa functioneze intr-un corp al Colegiului National „Unirea”. Votul in…

- Elevi de clasa a IV-a de la mai multe școli din județ au participat in 18 decembrie, la etapa județeana a concursului de creație literara “In lumea rimelor – Scrisoare catre Mos Craciun in versuri”. Aflat la prima editie, concursul a fost inițiat de catre Centrul Județean de Resurse și de Asistența…