SIMULARE BAC 2018. Profesorii se pregătesc să boicoteze simularea examenelor de bacalaureat Membrii de sindicat din peste 1.100 de unitați de invațamant sunt nemulțumiți de faptul ca nu au fost rezolvate problemele salariale discutate in ultima vreme cu reprezentanții Guvernului, dar și de comasarile unitaților de invațamant sau concedierile ce ar urma sa apara in urmatoarea perioada. "Suntem pregatiți sa boicotam simularea examenelor de Bacalaureat", spun profesorii, nemulțumiți de nivelul salarii dar și de situația generala a invațamantului romanesc. FSLI, Federația Sindicatelor Libere din invațamant, a anunțat inca de acum ceva vreme ca "in urma consultarilor, membrii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

