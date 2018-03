Stiri pe aceeasi tema

- Simulare BACALAUREAT 2018 la proba la alegere a profilului. Elevii de clasele a XII-a continua joi simularea examenelor de Bacalaureat 2018 . Joi este simularea examenului scris la proba la alegere a profilului. Elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele. Notele obținute la…

- Elevii claselor a XII-a sustin, joi, ultima proba la simularea examenului de bacalaureat - proba la alegere a profilului si specializarii. Notele obtinute - care vor fi anuntate in 30 martie - nu se contesta si nu se trec in catalog, dar in situatii exceptionale, in care sunt elevi care doresc consemnarea…

- Sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2018 continua joi, 22 martie, cu proba scrisa la alegere in functie de profilul si specializare – proba E) d), ce va fi sustinuta doar de elevii clasei a XII-a. Rezultatele vor fi cunoscute in 30 martie. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA…

- Elevii de clasa a XII-a susțin, joi, proba la alegere a profilului și specializarii, din cadrul simularii examenului de Bacalaureat 2018. Proba de joi se susține, la alegere, din biologie, chimie, filosofie, fizica, geografie, informatica, psihologie sau logica. Aceasta este ultima proba din cadrul…

- In functie de profilul de studiu, elevii claselor a XI-a si a XII-a care au participat miercuri la simularea Bacalaureatului 2018 au avut de rezolvat subiecte la matematica sau istorie. Concret, in prima parte a zilei de 21 martie s-a dat proba obligatorie a profilului, parte a etapelor scrise ce fac…

- EDU.RO SUBIECTE MATEMATICA BACALAUREAT 2018: Miercuri, 21 martie, elevii de clasele a XI-a si a XII-a sustin simularea la a doua proba scrisa a Bacalaureatului, cea la matematica sau istorie, in functie de profil, urmand ca vineri sa sa o sustina pe cea la alegere. Rezultatele vor fi afisate pe…

- SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE ISTORIE. Miercuri, 21 martie, elevii de clasele a XI-a si a XII-a sustin simularea la a doua proba scrisa a Bacalaureatului, cea la matematica sau istorie, in functie de profil, urmand ca vineri sa sa o sustina pe cea la alegere. Rezultatele vor fi afisate pe 30 martie. Mediafax…

- SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE MATE. Miercuri, 21 martie, elevii de clasele a XI-a si a XII-a sustin simularea la a doua proba scrisa a Bacalaureatului, cea la matematica sau istorie, in functie de profil, urmand ca vineri sa sa o sustina pe cea la alegere. Rezultatele vor fi afisate pe 30 martie. Mediafax…

- La solicitarea Prim-Ministrului si dupa consultarea cu reprezentanti ai parintilor, ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis reconfigurarea calendarului privind olimpiadele scolare. Astfel, s-a finalizat programul detaliat pe zile privind organizarea si desfasurarea etapelor nationale ale…

- La solicitarea Prim-Ministrului și dupa consultarea cu reprezentanți ai parinților, ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a decis reconfigurarea calendarului privind olimpiadele școlare. Astfel, s-a finalizat programul detaliat pe zile privind organizarea și desfașurarea etapelor naționale ale…

- Proba scrisa obligatorie a profilului – Matematica sau Istorie, la simularea de Bacalaureat 2018 se va da miercuri, 21 martie, pentru elevii din clasele XI-XII. Rezultatele vor fi cunoscute pe 30 martie. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA 2018. Calendarul testarilor. Modele de subiecte…

- Simularea Examenului Național de Bacalaureat 2018 – proba scrisa Limba și literatura romana s-a desfașurat in 41 centre, anunța Inspectoratul Școlar Județean Arad. Din totalul de 2951...

- Documente atasate: Barem romana simulare Bac 2018, profil real, clasa a XII-a Barem romana simulare Bac 2018, profil uman, clasa a XII-a Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profilreal Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profil uman Barem romana Bac 2018, clasa a XI-a - profil real Barem…

- A inceput simularea probelor scrise din cadrul Bacalaureatului 2018. Astfel ca elevii din clasele terminale de liceu – a XII si a XII-a – au avut luni dimineata un alt orar decat cel obisnuit. Au mers la clase si, timp de trei ore, au incercat sa rezolve cat mai bine varianta de subiect extrasa. Chiar…

- Libertatea.ro iți arata subiectele date la simularea Bacalaureat 2018 la Limba romana, pentru clasele a XI-a și a XII-a, la profilul real și la profilul uman. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Elevii claselor a XI-a și a XII-a au susținut luni simularea Bacalaureat 2018 la Limba romana…

- Peste 2000 de liceeni din judetul Alba, clasele XI-XII, au dat, luni, alaturi de ceilalti colegi din tara, proba de Limba si literatura romana, in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat 2018. Si-au testat cunostintele si s-au obisnuit cu conditiile de examen, pentru sesiunea din vara.…

- SIMULARE BAC 2018 ROMANA EDU.RO. Subiecte si barem REAL si UMAN, clasele a XI-a si a XII-a, la simulare bacalaureat 2018 SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE ROMANA. Luni incepe simularea examenului national de Bacalaureat 2018, ce se va desfasura in perioada 19-22 martie, pentru elevii de clasele XI-a si a XII-a,…

- Sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2018, organizata de Ministerul Educatiei incepe luni, 19 martie, cu proba scrisa de Limba si literatura romana. Subiectele vor fi distribuite in sali, de la ora 9.00. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8:30. Timpul destinat elaborarii unei…

- SUCCES… Alin Sava este cu adevarat copilul minune al Vasluiului. Elev in clasa a IX-a la Liceul Teoretic “Emil Racovita”, acesta continua sa uimeasca cu performantele sale. A reusit sa se califice la patru olimpiade nationale, doua dintre ele, desfasurate in aceeasi zi: Matematica, Informatica, Fizica…

- SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE ROMANA. Luni incepe simularea examenului national de Bacalaureat 2018, ce se va desfasura in perioada 19-22 martie, pentru elevii de clasele XI-a si a XII-a, prima proba sustinuta de catre liceeni fiind cea de la limba si literatura romana. Mediafax va prezinta subiecte si…

- Simulare BACALAUREAT 2018 la Limba și literatura romana. Elevii de clasele a XI-a și a XII-a incep luni simularea examenelor de Bacalaureat 2018 . Primul examen este cel la Limba și literatura romana, iar elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele. Notele obținute la simulare…

- Elevii din clasele XI-XII din judetul Alba sunt asteptati sa participe, de luni, 19 martie, la sesiunea de simulare a examenului national de Bacalaureat 2018. Prima proba este cea scrisa, de Limba si literatura romana. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA 2018. Calendarul testarilor.…

- SIMULARE BAC 2018. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și a XII-a la inceputul anului școlar 2017-2018 și se desfașoara dupa urmatorul calendar: 19 martie: Limba si literatura romana - proba E) a) - clasele a XI-a și a XII-a20 martie: Limba si literatura materna…

- Simulare Bacalaureat 2018. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, in perioada 19 – 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018, potrivit unui comunicat al MEN. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și…

- Elevii de clasele a XI-a și a XII-a incep luni, 19 martie, simularea examenelor de Bacalaureat, cu testarea la Limba și literatura romana. Miercuri vor susține simulare la Proba obligatorie a profilului, adica Matematica sau Istorie. Testarile vor incepe la ora 9:00 și vor dura 3 ore, similar examenului…

- Rezultatele foarte bune obtinute la etapa judeteana a Olimpiadei de Geografie din 3 martie, de la Colegiul de Informatica „Spiru Haret", i-au propulsat pe sase elevi suceveni in lotul care va reprezenta Suceava la etapa nationala a competitiei. 73 de elevi au participat la testarea ...

- De meditatii online vor beneficia elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica. Acestea se vor realiza prin intermediul platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu internship la Google sau Facebook. Potrivit unui comunicat remis presei, platforma online contine o serie…

- Elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica vor beneficia de meditatii online prin intermediul platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu internship la Google sau Facebook. Potrivit unui comunicat remis presei, platforma online contine o serie de peste 200 de lectii…

- Elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica vor beneficia de meditatii online gratie platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu intership la Google sau Facebook. Platforma online contine o serie de peste 200 de lectii si probleme care ii vor pregati pe tineri…

- Simulare 2018 Româna. Simulare Evaluarea Nationala 2018. Elevii de clasa a VIII-a sustin luni simularea la ROMÂNA din cadrul Evaluarii Nationale 2018. Examenul va începe la ora 09:00. Realitatea.

- Documente atasate: Cum sunt subiectele de la evaluarea nationala Varianta model subiecte EVALUARE NATIONALA 2018 Barem subiecte evaluare nationala 2017 SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA- SIMULARE 2018 Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul…

- Inspectoratul de Politie Judetean Constanta in baza H.G. nr. 286 2011 art. 38 alin. 1 lit. a , anunta amanarea concursului din data de 02.03.2018, ora 10.00 ndash; proba scrisa si data de 07.03.2018, ora 10.00 ndash; interviul pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursa externa, a 3 posturi contractuale…

- Un elev din clasa a 9-a de la un liceu din Galati a ajuns la spital cu arsuri pe maini si abdomen in urma unui experiment nereusit. Adolescentul a aprins o bucata de branza topita imbibata cu spirt, iar flacara l-a ars pe aproximativ 25 la suta din corp.

- Un licean salajean din trei a obtinut certificat de utilizator mediu la proba de evaluare a competentelor digitale din cadrul Bacalaureatului 2018, ce s-a desfasurat zilele trecute. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului Scolar Judetean Salaj, la aceasta proba s-au inscris 1.558 candidati,…

- Simularile evaluarii naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simularii probelor examenului de bacalaureat național, in anul școlar 2017-2018, se vor desfașura intre 5 și 16 martie, respectiv 19 și 30 martie, potrivit OMEN 3109/2018, din 29 ianuarie anul curent. Publicat in urma cu cinci zile in…

- 80 000 de elevi si-au echivalat proba de Competente Digitale de la Bacalaureat cu ECDL, pana in 2017. Liceenii care detin ECDL PROFIL BAC nu mai sustin aceasta proba. La fel, elevii care detin certificari de limbi straine recunoscute international, au posibilitatea sa nu mai dea proba de Competente…

- Elevii de liceu au parte de un nou experiment. Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a decis ca elevii sa sustina prima proba a Bacalaureatului in luna februarie, pentru a mai „aerisi” calendarul probelor pe care absolventii le au de sustinut la terminarea scolii, in prima sesiune din vara.

- Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului national de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018) se vor desfașura in perioada 12-22 februarie 2018. Sunt așteptați sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a, ...

- Luni, 12 februarie, incep primele probe in cadrul examenului de Bacalaureat 2018. Elevii de clasa a XII-a vor sutine probele de competente. Seria testarilor incepe cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Examenul se da in doua etape. Abia in iunie…

- Acesta este Calendarul Simularilor Calendarul simularii pentru Evaluare Nationala 2018: 5 martie - Limba si literatura romana 6 martie - Matematica 7 martie - Limba si literatura materna 16 martie - comunicarea rezultatelor. Simularea probelor scrise ale Bacalaureatului 2018 se va desfasura dupa urmatorul…

- Vineri este ultima zi in care elevii se pot inscrie la prima sesiune a Bacalaureatului 2018. In acest an, pentru prima data, elevii de clasa a XII-a incep probele de competențe in luna februarie. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare…

- Elevii de clasa a XII-a se pot inscrie la prima sesiune a examenului de Bacalaureatin perioada 29 ianuarie – 2 februarie. Anul acesta este prima data cand elevii susțin probele de competențe in luna februarie, spre deosebire de anii trecuți, cand erau susținute in vara, impreuna cu probele scrise. Elevii…

- Ministerului Educatiei a decis in acest an ca prima sesiune sa se desfasoara in doua etape, cea din februarie si cea din iunie. Perioada de inscrieri, pentru prima etapa la Bacalaureat 2018 se desfasoara in intervalul 29 ianuarie – 2 februarie. Conform metodologiei pentru Bac 2018, toti candidatii care…

- Inscrierile pentru februarie la Bacalaureat 2018 incep luni, 29 ianuarie. Elevii de clasa a XII-a vor avea probele orale la limba romana, o limba straina și competențele digitale, imediat dupa vacanța intersemestriala. Devansarea bacalaureatului 2018, prin susținerea probelor orale in luna februarie,…

- De luni, 29 ianuarie, incep inscrierile la examenul de Bacalaureat 2018. Reamintim ca probele orale se desfasoara in acest an, in februarie, iar cele scrise, in vara. Ministerul Educatiei a publicat si materiile pentru examen. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA 2018. Cand incep testarile.…

- Numar record de candidati inscrisi si admisi (peste 50!) la concursul din data de 16 ianuarie 2018 pentru cele patru posturi de asistenti medicali in anumite sectii ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea! Avand in vedere numarul mare de candidati inscrisi pentru ocuparea celor patru posturi vacante…

- Dorinta de a se perfectiona din punct de vedere profesional i-a adus profesorului Lucian Draguț Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de „Cavaler”, decoratia fiindu-i acordata de de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Distinctia a fost oferita „in semn de apreciere a eforturilor depuse…

- Portalul Ministerului Educației Naționale a publicat modele de subiecte pentru examenele naționale ce vor avea loc in acest an școlar, atat pentru absolvenții clasei a VIII-a, cat și pentru cei care vor susține Bacalaureatul. Astfel, potrivit calendarului anunțat de MEN, Evaluarea Naționala incepe,…

- CALENDAR BACALAUREAT 2018: Bacalaureatul care incepe luna viitoare, deci mai este foarte putin timp pana la primele probe. Una dintre modificarile importante se va aplica chiar din luna urmatoare, deoarece elevii de clasa a XII-a vor sustine examenul de Bacalaureat dupa o metodologie noua. Mai exact,…