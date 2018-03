Simulare BAC 2018 – clasele XI si XII. Ce subiecte s-au dat la romana. Si baremele

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 94% din cei aproximativ 11.300 de elevi suceveni din clasele a XI-a si a XII-a, invațamant de zi, au sustinut, astazi, proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii examenului de Bacalaureat. Un elev de la Colegiul Tehnic din Radauți este acuzat de tentativa de frauda,…

- Elevii claselor a XI a si a XII a vor sustin astazi proba la limba si literatura romana a examenului de Bacalaureat. Simularea se desfasoara in perioada 19 martie 22 martie 2018.Rezultatele vor fi anuntate pe 30 martie.Probele se deruleaza in 61 de unitati de invatamant din judetul Constanta, cu participarea…

- Peste 2000 de liceeni din judetul Alba, clasele XI-XII, au dat, luni, alaturi de ceilalti colegi din tara, proba de Limba si literatura romana, in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat 2018. Si-au testat cunostintele si s-au obisnuit cu conditiile de examen, pentru sesiunea din vara.…

- SUBIECTE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2018 la matematica pentru elevii de clasa a VIII-a. Baremele de corectare vor fi afișate dupa-masa pe portalul Ministerului Educației, Edu.ro. Marți, elevii au susținut a doua proba din cadrul simularilor, la matematica. In 5 martie a avut loc proba la limba și literatura…

- 3.640 de candidați suceveni la prima sesiune a Bacalaureatului 2018 au obținut certificatul de utilizator experimentat la proba de comunicare orala in limba romana. Alți 1.043 de candidați au primit certificatul de utilizator avansat, 420 certificatul de utilizator mediu, 56 nu s-au prezentat, iar 514…

- Evaluarile nationale la clasa a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in perioada 7-24 mai, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educatiei. Primii care intra in “febra” testarilor vor fi copiii din clasa a II-a. Vezi și INSCRIERI in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019. CALENDAR…

- Emoții și mult optimism, luni, la susținerea primei probe a Bacalaureatului. Cei mai mulți liceeni au ieșit din sali bucuroși. Este primul an in care sesiunea de BAC se imparte in doua perioade de examen, pentru a doza efortul elevilor.

- Elevii, incepand cu clasa a V și pana in a XII-a, pot participa la concursul național „Scrisoare Mamei". Concursul se desfasoara in perioada 27 noiembrie 2017 – 25 februarie 2018, pentru elevii din clasele gimnaziale (prima categorie, clasele a V-a – a IX-a) și clasele liceale (a doua categorie, clasele…

- Peste 2.000 de elevi din judetul Gorj sunt implicati in sustinerea primelor probe ale Examenului de Bacalaureat. Este vorba de 2.000 de elevi din promotia curenta, la care se adauga 500 de absolventi din promotiile anterioare. Candidatii susțin astazi și maine probele orale la limba romana, la limba…

- Probele de evaluare a competențelor ale Bacalaureatului se dau iarna, incepand cu anul 2018, urmand ca examenele scrise sa aiba loc, ca de obicei, in luna iunie. Prima proba incepe luni, 12 februarie. In 12 și 13 februarie va avea loc Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare…

- Proba va continua si pe data de 13 februarie, ea fiind urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna, în 14-15 februarie. În zilele de 16, 19 si 20 februarie este programata evaluarea competentelor digitale (proba D), iar în…

- BACALAUREAT 2018. Nou experiment in școala romaneasca. Aproape 150.000 de liceeni dau pentru prima data in istorie primele probe ale Bacalaureatului in luna februarie. BACALAUREAT 2018. Chiar luni, 12 februarie, adolescenții ar urma sa intre in salile de examen, dar nu știu daca vor veni…

- CALENDAR CAPACITATE 2018, conform EDU.RO. Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, primul semestru se incheie vineri, 2 februarie 2018, cand elevii intra in vacanta, iar semestrul al doilea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie. Urmatoarea…

- Acesta este Calendarul Simularilor Calendarul simularii pentru Evaluare Nationala 2018: 5 martie - Limba si literatura romana 6 martie - Matematica 7 martie - Limba si literatura materna 16 martie - comunicarea rezultatelor. Simularea probelor scrise ale Bacalaureatului 2018 se va desfasura dupa urmatorul…

- VACANTA ELEVI. Elevii si prescolarii intra, vineri, in vacanta intersemestriala. Copiii vor sta acasa pana pe 11 februarie. Primul semestru se va incheia in 2 februarie, iar semestrul al II-lea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie. Pentru clasele terminale din invatamantul…

- Incep inscrierile pentru prima sesiune de anul acesta a Bacalaureatului Elevii de clasa a XII-a sau cei care au terminat liceul în anii trecuti se vor putea înscrie la prima sesiune de anul acesta a Bacalaureatului, saptamâna viitoare. Pe 12 si 13 februarie,…

- COMPER ROMANA 2018. A opta ediție a CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚA ȘI PERFORMANȚA PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI COMPER se va desfașura in anul școlar 2017-2018. Elevi din clasa pregatitoare și clasele I-VIII din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private din tara, din mediul…

- Elevi de la clasele gimnaziale ale Școlii ”Mihail Sadoveanu” Vaslui i-au provocat pe handbaliștii Valentin Anton și Darius Dragon la un duel gazetaresc pentru a afla cat mai multe despre sport. Intalnirea a facut parte din programul național ”Campionii Romaniei, in școala, liceu și universitate”. Sala…

- Documente atasate: Regulament comper COMPER 2018. A opta ediție a CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚA ȘI PERFORMANȚA PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI COMPER se va desfașura in anul școlar 2017-2018. Elevi din clasa pregatitoare și clasele I-VIII din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si…

- In mai puțin de o luna, peste 5.000 de elevi de clasa a XII-a din Timiș vor da prima proba a Bacalaureatului. In Timiș, conform Inspectoratului Școlar Județean, sunt inscriși 4.770 de elevi in clasa a XII-a: 4.067 „la zi”, 654 la „seral” și 49 la „frecvența redusa”. De asemenea, in Timiș,…

- Portalul Ministerului Educației Naționale a publicat modele de subiecte pentru examenele naționale ce vor avea loc in acest an școlar, atat pentru absolvenții clasei a VIII-a, cat și pentru cei care vor susține Bacalaureatul. Astfel, potrivit calendarului anunțat de MEN, Evaluarea Naționala incepe,…

- EVALUAREA NATIONALA 2018. Inscrierea la Evaluarea Naționala se va face in perioada 4-8 iunie 2018 (8 iunie 2018 fiind și data la care se finalizeaza cursurile la clasa a VIII-a in acest an școlar). Prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale, adica cea de limba si literatura romana,…

