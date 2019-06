Simt ca ma parasesti Simt ca vrei sa te desparti de mine. Toti imi spun asta De ce nu ai incredere in mine? Am, dar sunt ingrijorata. Nu am placut pe nimeni cum te plac pe tine. Daca o sa te pierd o sa plang cateva zile… Incepi sa plangi Am terminat-o Pa Nu. Ceee? Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

