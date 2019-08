Stiri pe aceeasi tema

- Lumea teatrului si cinematografiei romanesti este zguduita de vestea ca „Tuca“, asa cum ii spuneau apropiatii si colegii, a pierdut lupta cu cancerul pulmonar. Actrita Florina Cercel a murit la varsta de 76 de ani.

- Actrita Florina Cercel, care a murit la varsta de 76 de ani, si-a dedicat viata scenei, marturisind ca fara aceasta profesie nu ar fi avut niciun rost pe pamant. In personajele sale s-a refugiat si in nenumaratele momente dureroase, cele mai cumplite fiind cele in care a pierdut o sarcina, dar si marea…

- Actrita Florina Cercel a murit marti, la varsta de 76 de ani, anunta Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti. „Echipa Teatrului National din Bucuresti anunta cu adanca durere ca astazi se desparte de marea actrita Florina Cercel. Dupa mai bine de 45 de ani de cariera pe scena Nationalului, ‘Tuca’…

- Actrița de telenovele Edith Gonzalez s-a stins din viața joi dimineața, dupa ce familia a ales sa o deconecteze de la aparatele care o țineau in viața. Femeia in varsta de 54 de ani fusese diagnosticata cu cancer ovarian, iar miercuri noapte a facut niște complicații.

- Diabetul este una dintre bolile cele mai raspandite ale zilelor noastre. Printre simptomele diabetului se numara gura uscata, setea mare si urinarea frecventa. In cazul diabetului de tip 1, simptomele apar mai repede si sunt mai severe, in timp ce, pentru diabetul de tip 2, e posibil…

- Viața a fost crunta cu o adolescenta care și-a pierdut iubitul in varsta de doar 18 ani, la doar patru saptamani de cand a fost diagnosticat cu o forma de cancer, iar medicii i-au dat șase luni de viața.