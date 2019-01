Simptome sarcina: Primele semne de sarcina! Cum sa iti dai seama daca esti gravida Cu atat mai mult, o intarziere de ciclu de 2-3 saptamani este in limite fiziologice normale pentru orice femeie. Asa incat unele femei nici nu se gandesc ca intarzierea chiar poate fi datorata unei sarcini. Cu atat mai mult cu cat au folosit metode de contraceptie.

Afla cum se dezvolta bebelusul saptamana cu saptamana in cel mai complet ghid SARCINA PE SAPTAMANI.



Primele simptome sarcina pot varia de la femeie la femeie in intensitate, frecventa si durata. Lista de mai jos este orientativa. Unele din simptomele de mai jos pot fi similare cu disconfortul premenstrual. Daca simti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

