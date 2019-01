Simptome gripa. Cum faci diferenta intre raceala si gripa. Cand sa mergi DE URGENTA la medic

Stiri pe aceeasi tema

- Racelile și gripa sunt afecțiuni pe care suntem tentați sa credem ca le putem ”lua” cu noi la serviciu sau unde avem treaba. Însa... lucrurile nu stau chiar așa. Medicii ne avertizeaza cu privire la riscurile la care ne expunem pe noi înșine, dar și la care îi expunem…

- Gripa face parte dintr-o categorie mai mare de boli virale respiratorii. Astfel, exista o serie de virusuri care circula in aceeasi perioada a anului, dau simptomatologie asemanatoare gripei dar se deosebesc de aceasta prin evolutia mai usoara. Puteti recunoaste o viroza respiratorie datorata altor…

- Un barbat in varsta de 70 de ani din județul Mureș a murit, luni, din cauza gripei. Este al cincilea deces din cauza virusului, din acest sezon, a anunțat Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Batranul suferea și de alte afecțiuni și nu era vaccinat antigripal, in cazul sau fiind confirmat virusul…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anuntat ca patru oameni au murit, in acest sezon, din cauza virusului gripal. Victimele sunt din Arad, Targu Mures si Galati. "Avem patru decese cauzate de virusul gripal: doua in Galati, unul in Arad si unul in Targu Mures. Nu putem vorbi despre o epidemie la gripa…

- Tromboza este o problema de sanatate destul de grava. Mergi urgent la medic daca observi aceste simptome. Tromboza venoasa este, dupa infarct, cea mai frecventa afectiune a sistemului circulator, fiecare al 8-lea adult fiind diagnosticat cu aceasta afectiune, manifestata sub diferite forme. Se pot forma…

- Daca tusea persista cateva saptamani, inseamna ca s-a trecut la bronsita acuta, iar daca nici dupa o luna nu s-a vindecat, inseamna sa vorbim despre bronsita cronica. Bronsita la copii. Cum apare Bronsita este o inflamare a cailor respiratorii medii si mari de la plamani si are manifestari…

- Astazi, cerul va fi variabil. Noaptea si dimineata se va forma ceata. La Briceni și Soroca vor fi 10 grade Celsius, iar la Balți - 11. La Orhei asteapta cu un grad mai mult. La Tiraspol se vor inregistra 13 grade.

- La orice durere in piept, oamenii se panicheaza, caci o pun pe seama inimii. Insa, nu orice durere toracica inseamna o durere la inima, atrage atentia specialistii. Iata cand este cazul cu adevarat sa te lasi pe mana medicilor.