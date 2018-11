Stiri pe aceeasi tema

- Constipația afecteaza o treime din populația adulta. Uneori, cauzele apariției constipației sunt strans legate de dieta alimentara, mese neregulate, sedentarism, stres, oboseala, dar si de calitatea alimentelor pe care le mancam. Pentru a evita episoadele de constipație este foarte important sa mancam…

- Totuși, atunci cand firele de par sunt mai groase și vizibile și in exteriorul urechii, sunt șanse destul de mari sa suferi de o anumita boala, scrie divahair.ro. Deși cateva fire de par sunt normale, atunci cand apar brusc și din abundența, te poți confrunta cu o boala destul de comuna. Citeste…

- Daniel Dragoman, cunoscut ca unul dintre locotenenții lui Uțu Rohozneanu a fost impușcat in cursul nopții in cartierul Confecții, cu o arma de calibrul 9 mm. Polițiștii au reușit in cateva ore sa dea de urma agresorilor. „In urma cercetarilor efectuate, au fost identificati doi barbați de 33 si 34 de…

- Rinichii sunt responsabili de eliminarea substantelor toxice din organism, substante rezultate in urma metabolismului. Nu este singura functie impoartanta pe care o au rinichii. Ei sunt implicati in reglarea presiunii arteriale, a concentratiei de hemoglobina - impiedicand astfel aparitia anemiei, precum…

- La data de 17 septembrie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 41 de ani si fata de unul de 25 de ani, ambii din municipiul Alba Iulia, cercetati sub aspectul comiterii infracțiunilor…

- dav Mai este puțin timp pana cand se da cep la butoiul cu bere la Oktoberfest. Urmeaza 11 zile de sarbatoare cu o halba de bere rece in mana – Ciucas Malzbier, editie aniversara Oktoberfest sau de Ciucaș lage. „De aceasta data, insa, va fi o ediție speciala, #DeNota10, pentru ca renumitul festival al…

- Colonul iritabil este o afectiune foarte frecventa. Din zece pacienti, patru-cinci au aceasta afectiune, stresul fiind unul din factorii implicati. Ulcerul, gastrita, sindromul colonului iritabil sunt doar cateva dintre afectiunile din cauza carora puteti avea de suferit. Preluarea substantelor toxice…

- Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Washington arata ca la nivel internațional Barbatii din Romania si femeile din Ucraina beau cel mai mult alcool. De asemenea, studiul susține ca nu exista o limita de siguranța in cazul consumului de alcool. Autorii celui mai recent studiu privind…