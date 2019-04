Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Unionista Actiunea 2012 organizeaza mai multe manifestatii de comemorare in Romania si Republica Moldova pentru victimele represiunii din 7 aprilie 2009. Manifestatiile se vor desfasura concomitent, duminica, pe 7 aprilie la ora 19:00 in mai multe orase ale tarii, precum Timisoara, Arad, Pitesti,…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, va invita joi, 4 aprilie 2019, incepand cu ora 16:00, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, la vernisarea expoziției temporare „Icoana din Cruce”, realizata de artistul plastic Klara Padurean. Expoziția dedicata…

- FC Petrolul Ploiesti – ACS Energeticianul 2-0 (1-0) Stadion: ”Ilie Oana”. Spectatori: circa 4000. Marcatori: Arnautu (20), R. Moldoveanu (82). FC Petrolul: Lungu – Borta, Sarris, Puscas, Ticu – Bucsa – Marinescu (cpt), Kozoronis (71 N. Popescu) – R. Moldoveanu, Arnautu (75 Malakyan), Stefanescu (60…

- Pasari Calatoare / Birds of Passage, cel mai recent film regizat de columbianul Ciro Guerra alaturi de Cristina Gallego va avea premiera in cinematografele din Romania pe 15 martie. Filmul poate fi vazut in avanpremiera incepand de miercuri, 13 martie. Din 15 martie, Pasari Calatoare va rula in 38 de…

- 2000 de tineri sunt asteptati la Future Makers 2019, program educational de antreprenoriat și o competitie de idei de business pentru viitor, cu premii totale de 20.000 de euro, oferite de Fundatia Coca-Cola. Cea de-a doua editie Future Makers, proiect implementat de Global Shapers Bucharest Hub și…

- Ai o idee de business pe care vrei sa o dezvolti in 2019? Future Makers sprijina tinerii interesati de antreprenoriat prin ateliere, program de incubare, mentorat, conectare internationala si premii totale de 20,000 euro. Aplica pe www.futuremakers.ro pana pe 2 iunie. Pe 5 martie am lansat…

- Marți, 29.01.2018, incepand cu ora 10.00, a avut loc sesiunea finala a programului de formare profesionala „SIMPLA – Energia și mobilitatea planificate impreuna” care a fost organizat online intr-un format tip webinar. Evenimentul s-a desfașurat in cadrul proiectului SIMPLA – Planificarea Durabila Integrata…

- Profesorii de istorie din Neamț, Inspectoratul Școlar Neamț și Complexul Muzeal Neamț au marcat marți, 22 ianuarie 2019, implinirea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Evenimentul a fost gazduit in sala de festivitați a Muzeului de Istorie și Arheologie și a avut ca invitați pe primarul…