Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis face miercuri o vizita oficiala in Marea Britanie, a carei agenda include o intalnire cu premierul Theresa May si participarea la dineul organizat cu ocazia implinirii varstei de 70 de ani de catre Printul Charles. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua,…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, prin procedura tacita, proiectul de lege privind inființarea Instituției Regele Mihai I, pentru care statul roman ar urma sa asigure anual o finanțare de 860.000 de euro, conform Mediafax.Legea a fost adoptata prin procedura tacita, fara vot,…

- Reprezentantii KMG International (noua denumire a grupului Rompetrol) si cei ai Societatii de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE) au semnat vineri constituirea fondului comun de investitii...

- Un targ de Sfinții Mihail și Gavriil va fi organizat la Muzeul Național al Țaranului Roman din București, in weekendul 2 - 4 noiembrie, 60 de meșteri, anticari și artiști urmand sa fie prezenți cu tot ce au realizat peste an, potrivit unui comunicat, inforeaza Mediafax.Muzeul Țaranului marcheaza sfarșitul…

- In acest an se implinesc 80 de ani de la infiintarea Societatii Scriitorilor Bucovineni, drept pentru care ne propunem ca la Biblioteca Bucovinei sa organizam pe 19 octombrie un simpozion dedicat acestui moment, simpozion care am dori sa fie practic o „intalnire” a tuturor societatilor, asociatiilor,…

- Mihai Dobre, jucatorul naționalei U21, a semnat in cursul zilei de astazi un contract pe trei sezoane cu formația din Premier League, Bournemouth. Acesta evolua de doi ani la Bournemouth, dar contractul pe care-l avea era cu echipa de tineret a clubului, nu cu prima formație. Astazi, Dobre, a mers la…

- Guvernul Romaniei, prin consilierul de stat Dana Varga, și Asociația Uniunea Civica a Tinerilor Romi din Romania au organizat astazi, la Cracovia, Polonia, un eveniment de comemorare și omagiere a memoriei victimelor Holocaustului din Romania și din intreaga lume. Cu ocazia zilei comemorative…

- Dorinel Munteanu, fost antrenor la CFR Cluj, nu crede ca Julio Baptista este o soluție viabila in acest moment. Platit cu 50.000 de euro pe luna, net, fostul superstar de la Real Madrid e vazut ca un jucator stors. "Sincer sa va spun, eu nu l-aș fi luat. Cred ca CFR-ului ii trebuia un jucator care…