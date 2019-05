Simpozion Anticomunism Liceul Vasile Conta din Tirgu Neamt a organizat recent cea de-a patra editie a simpozionului regional cu participare internationala Anticomunism si represiune comunista 1945 – 1989. Manifestarea a avut participanti din tara, Ucraina si Republica Moldova si este rodul unui parteneriat cu Primaria, Asociatia Pro Democratia Tirgu Neamt si ISJ Neamt. Simpozionul a imbracat forma […] Articolul Simpozion Anticomunism apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol: monitorulneamt.ro

